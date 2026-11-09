Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului Concurenţei depusă de Banca Comercială Română în dosarul ROBOR. Aceasta este cea de-a doua hotărâre pronunţată de o instanţă, după cea similară luată săptămâna trecută în cazul CEC Bank, în cadrul seriei de procese declanşate în urma amenzilor totale de 3,7 miliarde de lei aplicate instituţiilor bancare de către autoritatea de concurenţă, conform news.ro.

Instanţa a catalogat solicitarea BCR ca fiind inadmisibilă. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs, care urmează să se judece la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. BCR a fost sancţionată de Consiliul Concurenţei cu o amendă de 577,36 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 110 milioane de euro. O eventuală admitere a cererii de suspendare ar fi dus la îngheţarea efectelor sancţiunii, inclusiv a amenzii record, până la soluţionarea fondului dosarului în care este contestat actul administrativ.

La fel ca în cazul CEC Bank, care a primit o soluţie nefavorabilă săptămâna trecută pentru o amendă de 333 milioane de lei, BCR va urma cel mai probabil toate căile legale puse la dispoziţie, inclusiv exercitarea recursului la ICCJ.

Sancţiunea aplicată de autoritatea de concurenţă impune băncilor obligaţia de a veni cu propuneri concrete pentru un nou mecanism de cotare. Acesta va trebui avizat de Consiliu, astfel încât să fie eliminată principala critică adusă în legătură cu fixingul ROBOR: transparenţa reciprocă excesivă a cotaţiilor în timpul procesului de fixing, despre care instituţia susţine că a influenţat preţurile în defavorabilitatea consumatorilor.

Deoarece instanţa a respins cererea de suspendare, obligaţia de modificare a mecanismului de cotare a indicelui ROBOR rămâne pe deplin valabilă.

BCR se află pe lista celor 10 bănci amendate de Consiliul Concurenţei cu un total de 3,7 miliarde de lei, sancţiunea fiind motivată de modul în care instituţiile de credit şi-au făcut vizibile reciproc cotaţiile şi au efectuat schimburi de informaţii în perioada de fixing. Potrivit autorităţii, această transparenţă a preţului într-o perioadă sensibilă ar fi generat creşterea ratelor pentru clienţii cu credite variabile raportate la ROBOR.

Toate cele zece bănci vizate au atacat sancţiunile în instanţă pe fond şi au solicitat simultan suspendarea acestora până la finalizarea litigiilor principale.

"Speranţa mea e că vom avea decizii care vor fi convergente de la instanţă. Ar fi straniu dacă s-ar lua decizii diferite", a declarat recent preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, după ce Curtea de Apel a respins prima cerere de suspendare a sancţiunii, în cazul CEC Bank.

În ipoteza în care nici celelalte bănci nu vor reuşi să obţină din partea instanţelor suspendarea deciziei, acestea vor fi obligate să vireze la bugetul de stat sumele aferente amenzilor.

De cealaltă parte, reprezentanţii sectorului bancar susţin că reglementările emise de Banca Naţională a României le-au impus menţinerea unei transparenţe permanente a cotaţiilor pe parcursul întregii zile de tranzacţionare, motiv pentru care consideră că nu poate fi vorba despre nicio culpă din partea lor.

La rândul său, Banca Naţională a României a precizat încă de săptămâna trecută că nu are în plan modificarea reglementărilor actuale referitoare la indicele ROBOR.

”BNR nu consideră că există vreun motiv de revizuire a cadrului normativ”, a transmis conducerea BNR, clarificările venind tocmai în contextul deciziei luate de Consiliul Concurenţei privind sancţionarea mai multor bănci pentru modul de stabilire a indicatorului.