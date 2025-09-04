Social Doar amendă pentru Maternitatea din Sibiu, după ce o femeie a murit la un avort







Inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Sibiu au aplicat mai multe amenzi angajaților Maternității Spitalului Clinic Județean de Urgență, după ce o femeie de 33 de ani a murit în urma complicațiilor apărute după un avort, constatând deficiențe legate de utilizarea materialului steril și de monitorizarea pacienților.

Controalele DSP Sibiu au fost declanșate imediat după tragedia produsă la finalul lunii trecute, când o femeie de 33 de ani și-a pierdut viața în urma unui avort.

Inspectorii din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică au verificat documentele și modul de aplicare a procedurilor medicale în secțiile ATI I și ATI II. În urma anchetei, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, fiecare în valoare de 2.000 de lei, suma totală fiind de 6.000 de lei.

Pacienta, în vârstă de 33 de ani, a fost internată la Maternitatea SCJU Sibiu cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând membrane rupte prematur și un avort în curs. Echipa medicală a decis finalizarea avortului, procedură care, potrivit reprezentanților spitalului, s-a desfășurat în condiții medicale optime, sub tratament și supraveghere de specialitate.

În perioada imediat următoare, femeia a dezvoltat complicații septice severe. Deși personalul medical a aplicat tratamente de terapie intensivă și a urmat protocoalele standard, evoluția a fost rapidă și gravă, conducând la insuficiență multiplă de organe și, în final, la deces.Spitalul a transmis într-un comunicat că echipa medicală „a depus toate eforturile pentru salvarea pacientei” și că astfel de cazuri reprezintă „complicații rare și imprevizibile, recunoscute în literatura de specialitate”.

Potrivit DSP, persoana responsabilă cu transfuziile în secția ATI I a fost amendată pentru nerespectarea protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre și post-transfuzional. O sancțiune similară a fost aplicată și în secția ATI II.

Persoana responsabilă cu utilizarea materialului steril a fost amendată după ce s-au constatat „deficiențe privitoare la utilizarea materialului steril”.