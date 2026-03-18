Directorul Muzeului Satului: Înainte, cultura servea ideologiei de partid, acum nu mai servește nimănui

Paula Stanciu Popoiu, directorul Muzeului Satului, a fost invitata lui Liviu Mihaiu în podcastul „Condamnați la cultură”, difuzat, miecuri, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Unul dintre subiectele emisiuni a vizat marginalizarea culturii din țara noastră și proasta finanțare a acestui domeniu. O problemă care s-a amplificat după Revoluție.

Directorul Muzeului Satului a făcut o comparație între ceea ce însemna cultura înainte de 1989 și modul în care a fost privită după căderea regimului ceaușist.

„Comuniștii aveau mai mult respect, dar aveau respect dintr-un foarte mare interes. Cultura era destul de ideologizată în acea vreme. Acum eu fiind născută mai devreme, știu de prin 1982 ce se întâmpla cu cultura. Și am lucrat tot la Muzeul Satului până în 90, când am plecat la Ministerul Culturii și m-am reîntors la muzeu.

Pot să vorbesc cumva cu o privire mai completă asupra a ceea ce se întâmpla. Înainte de 89, cultura era un pic mai mai finanțată, nu mai bine văzută pentru că ea serva, clar la cântarea României, Daciada. Servea ideologiei de partid. Acum ea pare că nu mai servește nimănui, nici ideologiei de partid, că nici noi nu mai știm exact”, a afirmat Paula Stanciu Popoiu.

Invitata lui Liviu Mihaiu este de părere că a devenit doar o bravură să vorbești despre cultură, la diverse evenimente, în cadru festiv. „E un fel de floare la butonieră. De câte ori am o cumetrie, o nuntă sau ceva. sau ies în afara țării și trebuie să vorbesc de identitate și trebuie să vorbesc frumos, adică să se vadă clar că vin din România. Unde cultura are rădăcini foarte adânci.

Și atunci când ne întoarcem acasă, știți cum există familii care fac curat numai de Paște și de Crăciun și când vin musafirii. Așa e și acum. Deci fac curat să mă vadă ceilalți, după care îmi trăiesc înapoi viața cu care eram obișnuit. Deci când ne întoarcem de la toate aceste sindrofii culturale, nu dăm atenție și nici respectul cuvenit acestui patrimoniu, acestei culturi”, a spus Paula Stanciu Popoiu. Care a continuat și a explicat ce luptă duce fiecare manager al unei instituții culturale.

„Fiecare director de instituție culturală se luptă cumva singur cu morile de vânt deseori. Deci eu în acești ani, deci am aproape 47 de ani de când am lucrat numai în cultură, uneori am avut senzația că sunt complet singură și că lupt pentru ceva care e numai al meu. Nu interesează pe altcineva. Și atunci, cred că această mentalitate a noastră vine de undeva de foarte departe, Chiar un pic înainte de comunism.”