Politica Diana Șoșoacă a pierdut doi deputați: Nu putem accepta manifestări extremiste și antisemite







Diana Șoșoacă rămâne fără doi deputați care sunt nemulțumiți din cauza manifestărilor extremiste, antisemite şi antidemocratice pe care nu le mai pot accepta, au explicat Szoke Ecaterina Mariana, Andrei Cosmin şi Moiseev Alexandrin.

Diana Șoșoacă pierde doi deputați

Deputaţii Szoke Ecaterina Mariana, Andrei Cosmin şi Moiseev Alexandrin au anunţat vineri, printr-un comunicat, motivele pentru care au decis să părăsească grupul parlamentar S.O.S România, subliniind că nu se aliniază cu abordările şi conceptele promovate de lidera partidului, Diana Şoşoacă.

„Nu putem accepta şi nu putem fi de acord cu manifestările extremiste, antisemite şi antidemocratice”, au explicat deputaţii cei doi demisionari.

De asemenea, deputații mai arată că: Începând cu prima zi a sesiunii parlamentare ordinare, am luat decizia de a ne retrage din Grupul parlamentar al SOS România şi de a activa ca parlamentari neafiliaţi. În ciuda acuzelor nefondate, nu am migrat spre altă formaţiune politică şi am luat această decizie în mod independent şi în baza unor argumente concrete. Această decizie a fost luată cu deplină asumare, în spiritul onestităţii şi verticalităţii pe care le-am promis alegătorilor noştri încă de la începutul acestui mandat”.

Deputații nu sunt de acord cu ideile Dianei Șoșoacă

Szoke Ecaterina Mariana, Andrei Cosmin și Moiseev Alexandrin subliniază că principalul motiv pentru această decizie este „incompatibilitatea profundă cu abordarea şi ideile promovate de doamna Diana Şoşoacă”.

Mai exact, cei doi deputați au explicat: „Nu putem accepta şi nu putem fi de acord cu manifestări extremiste, antisemite şi antidemocratice. Ne-am angajat să reprezentăm un conservatorism autentic, bazat pe respect, patriotism şi promovarea valorilor naţionale într-un mod civilizat şi coerent, nu prin scandal şi agresivitate. Totodată, dorim să subliniem comportamentul abuziv pe care doamna Şoşoacă l-a manifestat în raport cu parlamentarii propriului partid. Jignirile, limbajul grobian, acuzaţiile nefondate şi o atitudine dictatorială au transformat colaborarea în cadrul acestui grup parlamentar într-un exerciţiu imposibil”.

Deputații nu sunt de acord cu ideile promovate de Diana Șoșoacă

Cei doi deputați a mai arătat în comunicat: „Considerăm că adevăratul patriotism se demonstrează prin proiecte concrete, iniţiative legislative solide şi dialog constructiv, nu prin excese verbale şi conflicte sterile. Vom continua să ne respectăm angajamentele faţă de cei care ne-au oferit încrederea lor, militând pentru valorile conservatoare, patriotice şi democratice în spiritul unei politici responsabile.

Ţara noastră are nevoie de soluţii concrete, nu de scandaluri, considerăm că demnitatea se poate manifesta doar cu o conştiinţă liberă”, au mai arătat deputaţii Szoke Ecaterina Mariana, Andrei Cosmin şi Moiseev Alexandrin în comunicatul postat pe social media.