EVZ Special Diana Busuioc Angelson, regizoare: Este foarte dificil să faci un film în România







Diana Busuioc Angelson este regizoarea filmului „Alexandra” lansat la început de aprilie 2025. Ea joacă și rolul principal, pe Angela, o operatoare 112 ce se hotărăște să salveze o fată de 15 ani ce a fost răpită.

Căci filmul este inspirat din cele întâmplate la Caracal în anul 2019, însă prezintă un scenariu altfel, în care desfășurarea acțiunii și deznodământul sunt altele. Iar regizoarea spune că este un manifest, o un proiect dedicat Alexandrei Măceșanu, Luizei Melencu, dar și tuturor copiilor răpiți și în suferință.

Diana Busuioc Angelson este originară din Ploiești, a studiat la secția de Actorie de la UNATC, dar a ajuns cu o bursă peste Ocean, în Los Angeles. Iar după terminarea studiilor a rămas acolo și a devenit antreprenor în domeniul cinematografiei. Filmul recent lansat l-a filmat în România, primul dintre cele șase din cariera sa.

Industria filmului din România

„Iubesc țara asta, iubesc România cu tot sufletul meu, dar este foarte greu să realizezi un film aici. Ai foarte multe piedici. Am vrut, de exemplu, să filmez într-o zonă din București. Am trimis solicitare după solicitare, dar nu am primit niciun răspuns. De asemenea, autoritățile nu mai dau voie să se închirieze uniforme de poliție în scop artistic. Apoi, actrița care trebuia să o joace pe Alexandra mi-a spus că nu mai poate să participe la proiect chiar cu două săptămâni înainte de a începe filmările, a trebuit să găsim o înlocuitoare în foarte scurt timp. Iar exemplele pot continua în acest sens”, povestește Diana Busuioc Angelson.

Regizoarea a fost prezentă joi, 3 aprilie, în cadrul podcastului „Picătura de business”, moderat de redactorul-șef al Revistei Capital, Sorin Andreiana. Întreg episodul este disponibil pe canalul de YouTube „HAI România”. Iar cu această ocazie, Diana Busuioc Angelson a descris diferența dintre a produce un film în țara noastră sau în Statele Unite.

„Este vorba de industrie. În America, domeniul cinematografiei este foarte dezvoltat. Dacă astăzi pun un anunț că am nevoie de sunetiști, mâine vin către mine 20. Dacă am nevoie de oameni îmbrăcați într-un anumit fel mâine la ora 08:00, ei sunt la locul stabilit la 07:30. E foarte simplu să te ajute cineva, să găsești ce ai nevoie, să închiriezi ce vrei pentru a filma. În România, lucrurile nu stau chiar așa, totul se mișcă mai anevoios”, descrie regizoarea.

Mai ușor pentru domeniile creative

Apoi, Diana Busuioc Angelson atinge și alte subiecte. Spune că diferențele sunt foarte multe în ceea ce privește industria filmului, precum închirierea unor aparaturi sau mașini. Despre care spune că necesită costuri mai mici peste Ocean.

„În State sunt drumuri mai bune, ne putem deplasa mai ușor dintr-un loc în altul pentru a filma. Sunt foarte multe lucruri de spus, dar ce este cert este că industria este mult mai dezvoltată în SUA, unui om care cu asta se ocupă îi este mult mai ușor să se desfășoare, să fie creativ, căci are mai puține piedici”, adaugă apoi actrița din filmul „Alexandra”.

Această peliculă a avut premiera la București în ziua de 1 aprilie, iar din data de 4 aprilie este disponibilă în numeroase cinematografe din țară. Mai multe detalii se regăsesc pe cinemagia.ro.