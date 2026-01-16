Descoperire importantă în medicina de urgență. Cum funcționează pulberea care „sigilează” rana

Ideea acestui proiect a pornit dintr-o problemă concretă: în război sau în accidente grave, rănile sunt adesea adânci și greu de tratat rapid cu plasturi sau bandaje clasice. Mai mult, condițiile din teren – praf, umezeală, temperaturi extreme – fac ca multe soluții medicale obișnuite să fie greu de folosit.

Cercetătorii de la KAIST, printre care s-a aflat și un maior activ din armată, și-au propus să creeze un produs care să funcționeze rapid, simplu și sigur, indiferent de mediu. Așa a apărut pulberea spray care, odată pulverizată pe rană, se transformă aproape instantaneu într-un strat solid ce blochează sângerarea.

Spre deosebire de pansamente sau plasturi, această pulbere se mulează perfect pe orice tip de rană. Fie că este vorba de o tăietură adâncă, o plagă neregulată sau o leziune produsă de explozie, particulele ajung direct în zona afectată. În contact cu sângele, pulberea reacționează imediat și se transformă într-un gel solid, creând o barieră care oprește fluxul de sânge în aproximativ o secundă. Practic, rana este „sigilată” pe loc, câștigând timp prețios până la intervenția medicală completă.

Plasturii și pansamentele folosite în mod obișnuit funcționează bine pentru răni superficiale, dar au limite serioase în cazuri grave. Ele nu se adaptează bine la formele neregulate ale rănilor și pot fi ineficiente atunci când sângerarea este abundentă.

Pulberile existente până acum se bazau mai ales pe absorbția sângelui, ceea ce însemna că, la un anumit punct, nu mai făceau față. Noua formulă merge mai departe: nu doar absoarbe, ci creează o barieră activă, rezistentă, care blochează sângerarea chiar și sub presiune mare.

Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale acestei pulberi este capacitatea ei de a absorbi de peste șapte ori propria greutate în sânge. Chiar și în cazuri de hemoragie severă, bariera formată rămâne stabilă și aderentă.

În același timp, materialele folosite sunt de origine naturală și bine tolerate de organism. Testele au arătat că pulberea este sigură în contact direct cu sângele, are un efect antibacterian puternic și nu produce reacții toxice. Mai mult, în experimentele realizate, rănile tratate s-au vindecat mai repede, cu o regenerare bună a țesuturilor.

Eficiența pulberii nu a fost demonstrată doar teoretic. În teste chirurgicale complexe, sângerarea a fost oprită mult mai rapid decât cu produsele comerciale existente, iar recuperarea a fost mai bună.

Un alt avantaj major este stabilitatea produsului. Pulberea își păstrează proprietățile timp de până la doi ani, chiar și în condiții de temperatură ridicată și umiditate mare. Asta o face ideală pentru truse de prim-ajutor, intervenții militare sau misiuni în zone afectate de dezastre.

Deși proiectul a fost inițial gândit pentru aplicații militare, potențialul său merge mult mai departe. Pulberea ar putea fi folosită de echipele de salvare, în ambulanțe, în spitale din zone izolate sau în țări cu acces limitat la infrastructură medicală.

Este un exemplu clar de tehnologie dezvoltată pentru apărare care poate fi transferată cu succes în viața de zi cu zi, exact cum s-a întâmplat în trecut cu GPS-ul sau alte inovații ajunse indispensabile.

Unul dintre cercetătorii implicați în proiect, doctorand și maior în armată, a explicat că miza principală a fost reducerea pierderilor de vieți omenești. Dorința echipei este ca această tehnologie să ajungă cât mai repede în mâinile celor care intervin primii la accidente sau pe front.

Dacă va fi implementată pe scară largă, pulberea spray ar putea schimba radical modul în care sunt tratate urgențele grave – transformând o secundă decisivă într-o șansă reală la viață.