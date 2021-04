Fie că vrei să îți exersezi cititul în limba engleză, fie că dorești să îți aprofundezi cunoștințele pe care le ai sau ți-ai propus să îți îmbogățești vocabularul limbii engleze, o poți face simplu și ușor dacă citești cărți în limba engleză, ce te vor ajuta să îți dezvolți atât abilitățile de comunicare cât și pe cele de scriere.

Lectura în limba engleză devine cu atât mai ușoară cu cât descoperi tot mai multe cuvinte noi pe care le poți nota într-un carnețel ca să le reții mai ușor, iar ulterior să le poți înțelege de fiecare dată când le întâlnești într-o carte. În cazul în care nu știi de unde poți cumpăra cărți în limba engleză, sunt disponibile online atât anticariate de cărți în engleză cât și librării ce îți pun la dispoziție astfel de volume.

Îți prezentăm o selecție de cărți care să te ajute să descoperi universul lecturii în limba engleză:

Why Don’t Penguins Feet Freeze? And 114 Other Questions

O carte ce îți răspunde la întrebări pe care nici nu te-ai gândit vreodată să le adresezi, Why Don’t Penguins Feet Freeze? And 114 Other Questions este organizată într-o manieră frumoasă și are un conținut amuzant și înțelept, astfel încât chiar și o persoană cu o înțelegere minimă a lumii înconjurătoare își va face o idee generală cu privire la explicațiile oferite în volum.

2. The Da Vinci Code – Dan Brown

În această maginifică carte de aventură un expert în artă american este acuzat că a ucis un director al muzeului Luvru. Robert Langdon, personajul principal, este ajutat de nepoata decedatului să descifreze un mesaj criptat și în aventura lor pentru găsirea Sfântului Graal vor întâlni personaje care mai de care mai interesante.

3. You Are What You Eat – Dr. Gillian McKeith

Una dintre cele mai bune cărți de nutriție, You Are What You Eat este o lectură ce îți oferă informații despre chimia alimentelor, digestie și alimentele pe care le poți combina astfel încât să îți ajuți organismul și să ai o nutriție sănătoasă. Această carte îți va oferi, de asemenea, informații despre vitamine, minerale și ierburi ce te pot ajuta când corpul tău trece prin diferite stări. Vei găsi inspirație pentru a alege o alimentație sănătoasă și fotografii pentru o mai bună înțelegere a rețetelor prezentate.

4. One Day – David Nicholls

O carte de dragoste emoționantă, One Day începe prin prezentarea cu un umor ușor și distanțat a relației dintre doi proaspăt absolvenți. La fel ca în viață, odată cu absolvirea, protagoniștii se confruntă cu responsabilitățile vieții de adult, dezamăgirea și deziluzia ce bat la ușa fiecăruia mai devreme sau mai târziu. Fiecare personaj are parte de lupte interioare, relații disfuncționale, succese dar și obstacole care le determină în cele din urmă soarta și viața amoroasă.

5. The Girl On The Train – Paula Hawkins

O carte de dragoste emoționantă, One Day începe prin prezentarea cu un umor ușor și distanțat a relației dintre doi proaspăt absolvenți. La fel ca în viață, odată cu absolvirea, protagoniștii se confruntă cu responsabilitățile vieții de adult, dezamăgirea și deziluzia ce bat la ușa fiecăruia mai devreme sau mai târziu. Fiecare personaj are parte de lupte interioare, relații disfuncționale, succese dar și obstacole care le determină în cele din urmă soarta și viața amoroasă.

Un thriller psihologic ce te va captiva de la început până la sfârșit, The Girl On The Train este bine scris, cu o acțiune planificată cu precizie și schițează cu îndemânare naratorii care se succed. Această carte este o capodoperă în studiul și dezvoltarea personajelor care sunt pline de secrete și mici mistere, ce există chiar și în afara lucrurilor pe care vedem la suprafață. Descoperă alături de personajele din carte ce secrete se ascund în spatele ușilor închise.

Dacă citești constant cărți în limba engleza îți vei îmbunătăți abilitățile de scriere și de conversație în această limbă străină. Printre beneficiile pe care le vei avea dacă vei citi regulat în limba engleză, se numără: dezvoltarea vocabularului, a cunoștințelor de limba engleză, ușurința în exprimare și gândire, procesarea și înțelegerea mult mai rapidă a următoarelor cărți în engleză pe care le vei citi.