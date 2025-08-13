EVZ Special De la targă la primul pas: vindecările uimitoare de la Spitalul „Sfântul Sava cel Sfințit”







Invitata podcastului „Capital de sănătate” este Alina Ion, fondatoarea Spitalului de Recuperare „Sfântul Sava cel Sfințit”. Situat în apropiere de Mănăstirea Pasărea, spitalul a devenit cunoscut pentru cazurile spectaculoase în care pacienți aflați în stare vegetativă au fost recuperați complet și au plecat acasă pe picioarele lor. Aici, medicina de înaltă performanță se împletește cu credința ortodoxă, într-o abordare unică în România.

„În alte unități, ți se spune că trebuie să fii pe picioare ca să te poți interna. Noi îi luăm pe targă, fără să se poată mișca, fără să vorbească, cu alimentație pe sondă, și îi dăm acasă mergând”, explică Alina Ion. Spitalul dispune de 96 de paturi active și 186 de angajați, printre care medici de recuperare, chirurgie, medicină internă, gastroenterologie, 60 de kinetoterapeuți și 45 de asistente. Recuperarea se face inclusiv în weekend, pentru a nu pierde nicio zi din proces.

Pacienții pot sta în sala de terapie și câte 5–6 ore pe zi, în funcție de starea lor. „Am avut pacienți în stare vegetativă care au plecat pe picioare după șapte luni. Este o satisfacție uriașă să vezi cum cineva care nu vorbea, nu se mișca, ajunge să spună primul cuvânt sau să ducă singur lingura la gură.”

Spitalul achiziționează constant echipamente adaptate fiecărei patologii, chiar dacă acestea nu sunt incluse în standardele legale. „Pentru accidentele vasculare am cumpărat echipamente bionice care redau mobilitatea mâinilor. Primul aparat a costat peste 60.000 de euro, iar acum avem șase astfel de dispozitive”, spune fondatoarea.

Atmosfera din spital joacă un rol decisiv. „Pacientul trebuie să simtă căldură și încredere. Nu te uiți la el ca la un bolnav, ci ca la un om care se va face bine. Când îl convingi de asta, jumătate din vindecare este deja realizată.”

Pentru Alina Ion, diferența esențială o face combinația dintre tratamentul medical și sprijinul spiritual: „Le spun angajaților încă de la interviu: nu îngrijiți doar un pacient, îl îngrijiți pe Mântuitorul. Zâmbetul, vorba bună și rugăciunea fac parte din tratament la fel de mult ca terapia medicală.”