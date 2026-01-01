De ce nu s-a dus Serghei pe muntele Athos. Urania a venit cu un mesaj de la Ceaușescu

Serghei Mizil a povestit la un podcast faptul că a vrut să meargă pe muntele Athos, dar a fost oprit de nimeni alta decât Urania. Aceasta ar fi venit acasă la omul de afaceri și i-ar fi transmis un mesaj de la soții Ceaușescu.

Omul de afaceri a povestit că urma să plece în Grecia pentru a face conspectări culinare. Doar că fix înainte de plecare a primit o vizită surpriză. ”E o poveste adevărată și am martori. Aveam restaurantul acela și studiam cu o brigadă destul de mare lângă mine. Și aveam pe cineva la intrare să nu dea nimeni buzna peste noi. Și la un moment dat vine persoana respectivă că mă caută cineva, o femeie care e disperată cu părul vâlvoi.

Și eu i-am zis: cine să mă caute pe mine la ora asta?! Și a apărut despletită Urania. Și-mi spune: ”eu acum am vorbit ci Nicolae și Elena Ceaușescu”. Și eu am început să râd că și eu am vorbit cu Hitler, Lenin, șamd”, a povestit Serghei.

Doar că Urania ar fi insistat. ”Și a zis: ”nu, nu. Tu mâine pleci într-o țară sfântă și vei intra în țara sfântă cu un membru al familiei Ceaușescu și unde vei vedea o biserică mică te duci și aprinzi o lumânare și o să-ți spună cineva de acolo ce ai de făcut.

Cine tușește de Revelion moare”. Mama tușea și a murit de Revelion”, a mai explicat Serghei.

Chiar dacă a ajuns în Grecia nu a mai mers nicăieri, de frică. ”Eu a doua zi am plecat în Grecia. Aproape de intrarea în Grecia, pe vremea aia se stătea la coadă, apare un membru al familiei Ceaușescu. Mamă, când îl văd mă gândeam să nu intru cu acesta. Am ajuns în Grecia, m-am culcat, dimineața dau de o biserica mică și i-am spus lui Cora și Cora a zis să fac ce vreau. Și nu m-am mai dus nicăieri”.