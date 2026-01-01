Monden

De ce nu s-a dus Serghei pe muntele Athos. Urania a venit cu un mesaj de la Ceaușescu

Comentează știrea
De ce nu s-a dus Serghei pe muntele Athos. Urania a venit cu un mesaj de la CeaușescuSerghei Mizil. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Serghei Mizil a povestit la un podcast faptul că a vrut să meargă pe muntele Athos, dar a fost oprit de nimeni alta decât Urania. Aceasta ar fi venit acasă la omul de afaceri și i-ar fi transmis un mesaj de la soții Ceaușescu.

Serghei Mizil, mesaj de la dictator

Omul de afaceri a povestit că urma să plece în Grecia pentru a face conspectări culinare. Doar că fix înainte de plecare a primit o vizită surpriză. ”E o poveste adevărată și am martori. Aveam restaurantul acela și studiam cu o brigadă destul de mare lângă mine. Și aveam pe cineva la intrare să nu dea nimeni buzna peste noi. Și la un moment dat vine persoana respectivă că mă caută cineva, o femeie care e disperată cu părul vâlvoi.

Muntele Athos

Muntele Athos. Sursa foto: Captură video/Youtube

Și eu i-am zis: cine să mă caute pe mine la ora asta?! Și a apărut despletită Urania. Și-mi spune: ”eu acum am vorbit ci Nicolae și Elena Ceaușescu”. Și eu am început să râd că și eu am vorbit cu Hitler, Lenin, șamd”, a povestit Serghei.

Avertizările Uraniei

Doar că Urania ar fi insistat. ”Și a zis: ”nu, nu. Tu mâine pleci într-o țară sfântă și vei intra în țara sfântă cu un membru al familiei Ceaușescu și unde vei vedea o biserică mică te duci și aprinzi o lumânare și o să-ți spună cineva de acolo ce ai de făcut.

Atacurile rusești de la Dunăre continuă în prima zi din an, iar Armata României intră din nou în alertă
Atacurile rusești de la Dunăre continuă în prima zi din an, iar Armata României intră din nou în alertă
Oamenii de știință, surprinși de rezultatele studiului ADN al unei femei de 117 ani
Oamenii de știință, surprinși de rezultatele studiului ADN al unei femei de 117 ani

Cine tușește de Revelion moare”. Mama tușea și a murit de Revelion”, a mai explicat Serghei.

Nu s-a mai dus nicăieri

Chiar dacă a ajuns în Grecia nu a mai mers nicăieri, de frică. ”Eu a doua zi am plecat în Grecia. Aproape de intrarea în Grecia, pe vremea aia se stătea la coadă, apare un membru al familiei Ceaușescu. Mamă, când îl văd mă gândeam să nu intru cu acesta. Am ajuns în Grecia, m-am culcat, dimineața dau de o biserica mică și i-am spus lui Cora și Cora a zis să fac ce vreau. Și nu m-am mai dus nicăieri”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:51 - Atacurile rusești de la Dunăre continuă în prima zi din an, iar Armata României intră din nou în alertă
14:42 - Tren de metrou deraiat pe Magistrala 4. Două stații au fost închise circulației
14:34 - Accident cu cinci răniți pe DN1. Trafic blocat între Sibiu și Brașov
14:20 - Oamenii de știință, surprinși de rezultatele studiului ADN al unei femei de 117 ani
14:11 - Rețelele sociale vor fi interzise copiilor sub 15 ani și în Europa. Prima țară care vrea să adopte modelul australian
14:04 - De ce nu s-a dus Serghei pe muntele Athos. Urania a venit cu un mesaj de la Ceaușescu

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale