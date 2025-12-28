Serghei Mizil nu are loc de veci. Motivul pentru care nu și-a cumpărat unul

Monden

Serghei Mizil nu are loc de veci. Motivul pentru care nu și-a cumpărat unulSerghei Mizil. Sursa foto: Instagram
Serghei Mizil a explicat la un podcast că nici măcar nu s-a gândit să își cumpere un loc de veci. Nu de alta, dar se gândește că nu va fi lăsat pe stradă.

Locul de veci, ultima grijă al lui Serghei Mizil

Deși nu mai este demult la prima tinerețe, omul de afaceri nu își face griji legat de locul de veci. Mai ales că spune el nu se gândește nimeni să-l ia, făcând referire la moarte.

”Eu nu am loc de veci. Că nu vrea să mă ia nimeni. Și oricum nu îmi fac nicio problemă, nu o să mă lase nimeni afară. Ce o să mă lase la bordură? Nu, o să mă ia cineva să mă ducă. Chiar și statul”, a mai spus el.

Lăsat fără niciun ban

Pe de altă parte, el a mai trăit la limită și știe cum e. Mai exact după Revoluție, acesta a fost lăsat fără niciun ban. ” Fără casă, doi copii, fără bani, m-am apucat de afaceri, nu puteam să stau pictor și să mor de foame. Și m-am lansat în restaurante.

Primul a fost Cena. Dar legile sunt făcute așa încât nu poți sta, au venit tot felul ba garda, ba unii, ba alții și nu puteai să lucrezi corect. Că eu trebuia să îmi asigur și copiii. Eu după Revoluție aveam numai o pungă cu pastă de dinți și indispensabili”, a explicat Serghei Mizil.

Afaceri cu greu, dar nu cu statul

Ulterior s-a apucat de afaceri, dar și aici a întâmpinat probleme. ”Băncile acum sunt camătă pe față și japcă pe față. Îți explic în două secunde. Am construit, a venit unul din Germania, miliardar. Și mi-a zis: cum construiți pe banii voștri, sunteți nebuni? Și i-am zis: ce să-mi dea banca, banca îmi dădea cu 15 % dobândă. Lor le dădea cu 1%. El a luat milioane și a zis: păi aș fi tâmpit să nu fac pe banii băncii cu 1% dobândă. Păi la noi îți dă banca așa ceva? Și dacă îți dă, trebuie să pui gaj cu gaj, la gaj”, a încheiat omul de afaceri.

Proiecte speciale