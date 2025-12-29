Revelionul în Thailanda, o nouă modă. Cât plătesc românii pentru un sejur în insulele Phuket și Krabi

În ultimii ani, Thailanda a devenit o destinație tot mai căutată de români. Pe lista preferințelor turiștilor se află insulele Phuket și Krabi, unde aceștia se bucură de peisaje spectaculoase, plaje cu nisip fin și ape cristaline.

Din dorința de a avea o experiență aparte de Revelion, aceștia lasă în urmă mesele bogate din România și pun la bătaie un buget generos pentru un astfel de sejur. Prețurile variază însă semnificativ, în funcție de hotelul ales, facilitățile incluse și tipul de pachet.

Pentru cei care aleg să petreacă Revelionul în Phuket, pachetele de bază pentru o persoană încep de la aproximativ 1.214‑1.228 de euro. Acestea includ, de regulă, zbor charter dus-întors, transfer de la aeroport la hotel, cazare pentru 7‑9 nopți și, în unele cazuri, mese tip mic dejun sau all-inclusive.

În cazul pachetelor de lux, care includ hoteluri de categorie superioară și servicii extra, costul poate urca până la 2.200‑2.800 de euro de persoană.

În Krabi, una dintre destinațiile exotice preferate de turiștii care caută plaje spectaculoase și peisaje naturale impresionante, pachetele turistice standard pornesc de la aproximativ 1.270 de euro de persoană. Aceste oferte includ, de regulă, zborul dus-întors, cazarea și transferurile de la aeroport la hotel și retur.

Hotelurile mai luxoase, situate pe plaje private sau în zone centrale, precum și pachetele care includ facilități suplimentare, cum ar fi mesele festive speciale, excursiile organizate către insulele din apropiere sau activitățile recreative – snorkeling, caiac, drumeții și tururi – pot crește considerabil costul vacanței.

Prețurile variază și în funcție de perioada sejurului și de disponibilitatea zborurilor, astfel că rezervarea din timp poate ajuta la obținerea unor tarife mai bune.

Majoritatea pachetelor includ zborul, transferul de la aeroport la hotel și cazarea, dar turiștii trebuie să fie pregătiți pentru costuri suplimentare. Excursiile pe insule, sporturile nautice, mesele speciale de Revelion sau mesele în restaurante de top nu sunt incluse, iar prețurile lor pot fi ridicate.

Un exemplu concret este excursia în insula Phi Phi, care poate costa aproximativ 2.250 baht/persoană. În bani românești, suma se ridică la aproximativ 308 lei. De asemenea, mesele festive de Revelion în hotelurile de lux pot adăuga câteva sute de euro la costul total al vacanței.