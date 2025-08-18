Social Un primar l-a premiat pe manelistul Dani Mocanu. Peste 80.000 de euro, cheltuiți la un festival local







Primarul unei comune din județul Bistrița-Năsăud i-a acordat o diplomă de excelență cântărețului de manele Dani Mocanu, la un festival local, potrivit ziarului local Bistrița Express.

Administrația locală a investit peste 80.000 de euro în organizarea evenimentului, într-o perioadă marcată de restricții bugetare.

La Lunca Ilvei, primăria și Consiliul Local au aprobat un buget de 400.000 de lei pentru desfășurarea „Festivalului Cântecului, Portului și Jocului Ilvean”.

Programul festivalului a fost dominat de artiști de manele, printre care Dani Mocanu, Culiță Sterp și Tzancă Uraganu, care, deși au fost cap de afiș, nu au o legătură directă cu tradițiile locale.

Controversele s-au amplificat după ce primarul Flaviu Lupșan i-a înmânat personal lui Dani Mocanu o diplomă de excelență, gest ce a stârnit reacții negative, având în vedere absența unei legături culturale clare între interpret și Valea Ilvelor.

Pe rețelele sociale, în special pe TikTok, au fost postate numeroase videoclipuri care surprind momentul acordării distincției. Dani Mocanu și-a exprimat entuziasmul declarând:

„Este o bucurie și o onoare să primesc o diplomă de excelență din partea primarului… Gălăgia!”.

Conform informațiilor disponibile pe platforma SEAP și consultate de publicația Bistrița Express, organizarea artistică a evenimentului a fost încredințată unei firme specializate în organizarea de nunți – Nunți Avrami.

Artistul Dani Mocanu a susținut recent primul său concert după ce a fost achitat de pedeapsa privativă de libertate primită anterior într-un dosar de proxenetism. La începutul anului 2025, acesta fusese condamnat la o pedeapsă de 6 ani și 6 luni de închisoare.

Însă, în urma judecării apelului, Curtea de Apel Ploiești a constatat pe 12 august 2025 că faptele pentru care fusese condamnat s-au prescris, motiv pentru care instanța a dispus încetarea procesului penal.

Potrivit documentației din caietul de sarcini, suma totală alocată pentru prestațiile artistice s-a ridicat la 250.000 de lei. Aceasta a fost împărțită astfel:

127.500 lei pentru patru interpreți de muzică populară,

55.000 lei pentru un interpret de muzică etno – echivalentul a aproximativ 11.000 de euro,

63.500 lei pentru trei interpreți de muzică dance.

prezentatorul evenimentului a primit 4.000 de lei pentru o singură seară.

Organizatorii evenimentului au alocat suma de 25.210 lei pentru spectacolul de artificii, o parte din această cheltuială fiind direcționată către o firmă din localitatea Monariu, aflată în apropierea Budacului de Jos, care a încasat aproximativ 5.000 de euro.

De asemenea, pentru amenajarea scenei și asigurarea echipamentelor tehnice necesare desfășurării evenimentului, au fost alocați 42.500 de lei, potrivit informațiilor furnizate de aceeași sursă.