Compania aeriană DAN AIR a intrat oficial în insolvență, după ce Tribunalul București a admis vineri, 6 noiembrie, cererea depusă de operatorul aerian. Instanța a deschis procedura generală de insolvență și a desemnat RTZ & Partners SPRL – Filiala București drept administrator judiciar provizoriu.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 3 noiembrie 2026, după ce Tribunalul Ilfov a declinat soluționarea solicitării către această instanță.

Hotărârea a fost pronunțată de Secția a VII-a Civilă. Instanța a admis cererea companiei și a deschis procedura generală de insolvență, în baza Legii nr. 85/2014.

„Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului DAN AIR SRL. Califică ca fiind declaraţii de creanţă cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii SETTLEPOINT S.R.L., BADGER CLAIM S.R.L., AVIATOR IV 3614 LIMITED, AVIATOR IV 3863 LIMITED, AVIATOR EOL 2479 LIMITED, AIR CLAIM S.A., MICLEA ANDA-VERONICA, IUHAS SORIN DAN, UPLIFT AIRPORT SERVICES SRL, REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL GEORGE ENESCU BACAU”, potrivit deciziei Tribunalului Bucureşti, publicată, vineri, pe portalul instanţelor de judecată.

RTZ & Partners SPRL – Filiala București va îndeplini atribuțiile administratorului judiciar provizoriu, pentru o remunerație de 10.000 de lei, plătită din averea debitorului.

„Desemnează administrator judiciar provizoriu pe RTZ & Partners SPRL-Filiala Bucureşti, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie provizorie de 10.000 lei din averea debitorului”, se arată în decizia instanţei de vineri.

Tribunalul București a stabilit data de 21 decembrie 2026 ca termen-limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii companiei.

Verificarea creanțelor și întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar sunt programate până la 8 ianuarie 2027. Tabelul definitiv al creanțelor trebuie finalizat până la 2 februarie 2027.

Prima ședință a adunării generale a creditorilor va avea loc pe 13 ianuarie 2027.

Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 22 martie 2027, la ora 10:00. Hotărârea este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicarea prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

În dimineața zilei de vineri, reprezentanții companiei au anunțat că au suspendat operarea zborurilor doar pentru această zi, în așteptarea hotărârii instanței privind cererea de insolvență.

Tot pe 6 noiembrie era scadentă plata către ROMATSA pentru serviciile prestate în perioada ianuarie-august 2026. Neachitarea sumelor putea duce la sistarea serviciilor de navigație aeriană de terminal.

Problemele financiare ale operatorului s-au amplificat și după blocarea unor încasări prin procesatorul de plăți NETOPIA. Joi, DAN AIR a anunțat anularea rezervărilor achitate cu cardul pentru care procesatorul nu transferase banii către companie. Pasagerii au fost îndrumați să solicite rambursarea direct de la NETOPIA.

Potrivit reprezentanților DAN AIR, sumele blocate, inclusiv garanțiile, se ridicau la aproximativ 1,3 milioane de euro.

Pe 29 octombrie, DAN AIR a cerut public demisia conducerii NETOPIA și a directorului general al Aeroportului Bacău, pe care îi acuza că încearcă să blocheze activitatea companiei, afectând mii de pasageri.

Anterior, pe 4 octombrie, operatorul anunțase mutarea temporară a zborurilor pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București, după ce Aeroportul Bacău solicitase intrarea companiei în insolvență.

DAN AIR ceruse și Tribunalului București emiterea unei ordonanțe președințiale prin care NETOPIA să fie obligată să reia decontările și să vireze sumele reținute.

Pe 22 octombrie, compania a depus cererea de intrare în insolvență la Tribunalul Ilfov. La acel moment, conducerea DAN AIR transmitea că biletele rămân valabile și că pasagerii nu trebuie să facă niciun demers. Tribunalul Ilfov a declinat ulterior dosarul către Tribunalul București, unde solicitarea a fost înregistrată pe 3 noiembrie.