Piața aviatică din România trece prin momente dificile. La scurt timp după demersurile similare făcute de operatorul AnimaWings, o altă companie aeriană autohtonă a solicitat intrarea în procedură de insolvență. Este vorba despre Dan Air, care a înregistrat oficial cererea la Tribunalul Ilfov în cursul zilei de joi. Decizia vine în contextul în care datele financiare aferente anului 2025 indică datorii totale care depășesc pragul de 126 de milioane de lei, conform Mediafax.

Dosarul cu numărul 3523/93/2026 a fost înregistrat joi, 22 octombrie, la Secția I civilă a Tribunalului Ilfov. Solicitarea transmisă de companie este întemeiată pe articolul 66 alineatul (10) din Legea nr. 85/2014. Această prevedere legală permite judecarea de urgență a cererii formulate de debitor, în termen de maximum 10 zile de la depunere, procesul urmând să aibă loc în camera de consiliu, fără citarea părților implicat. Până în prezent, instanța de judecată nu a fixat încă un termen oficial pentru analizarea dosarului.

Conform cifrelor financiare raportate oficial la Ministerul Finanțelor, anul 2025 a adus pentru Dan Air o creştere a rulajului, dar şi o adâncire a obligațiilor de plată. Cifra de afaceri a ajuns la aproximativ 224,2 milioane de lei, înregistrând o creștere față de nivelul de 176,1 milioane de lei raportat în anul 2024.

De asemenea, operatorul aerian a încheiat exercițiul financiar din 2025 cu un profit net de 11,6 milioane de lei, recuperând din pierderile de 10,9 milioane de lei înregistrate cu un an înainte. Cu toate acestea, datoriile totale ale firmei au cunoscut o explozie, crescând de la 90,2 milioane de lei în 2024 la 126,3 milioane de lei în 2025. Această evoluție reprezintă o majorare de peste 36 de milioane de lei într-un interval de doar 12 luni. În plus, capitalurile proprii au rămas pe minus, la nivelul de minus 23,3 milioane de lei, situație ce arată că volumul datoriilor depășea valoarea totală a activelor deținute.

Istoria operatorului românesc a început în anul 2017, când a fost fondat de pilotul Dan Iuhas sub denumirea de Just Us Air. La început, societatea a funcționat pe piață oferind servicii de zbor pentru alte companii aeriene consacrate, printre care Transavia, TUI, Air Serbia, Wizz Air și AnimaWings. Mai târziu, compania și-a schimbat denumirea în Dan Air și a început dezvoltarea propriei rețele de rute regulate.

Momentul de cotitură a avut loc în iunie 2023, când Dan Air a devenit primul transportator aerian care a inaugurat curse regulate de pe nou construitul Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav. La finele aceluiași an, în ultimele luni din 2023, operatorul a decis mutarea operațiunilor de curse regulate pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău. Acolo a stabilit o bază operațională și a lansat zboruri spre diverse destinații din Europa. De asemenea, Dan Air face parte din lista membrilor Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), organismul care reprezintă operatorii aerieni la nivel global.

Reprezentanții Dan Air spun că operatorul își va continua activitatea operațională fără întreruperi, asigurând cursele regulate programate de pe aeroporturile din București și Bacău spre conexiunile internaționale.

Rutele operative de pe aeroportul din Bacău includ orașe europene precum Londra, Dublin, Bruxelles, Milano, Torino și Bologna, în timp ce pe pagina oficială sunt listate și destinații precum Barcelona sau Madrid. Din București, oferta Dan Air cuprinde curse către Dublin, în Irlanda, dar și către Damasc, capitala Siriei. De asemenea, în rețeaua oficială de zboruri anunțată de companie se regăsește și ruta București–Ibiza, din Spania.

Cazul Dan Air marchează a doua cerere de intrare în insolvență depusă de o companie aeriană autohtonă în ultimele săptămâni.

Prima companie din acest val a fost AnimaWings, care a înregistrat o cerere inițială la Tribunalul București pe data de 30 septembrie 2026, solicitare pe care instanța a respins-o ulterior, pe 14 octombrie. Miercuri, 20 octombrie, AnimaWings a depus o nouă cerere de insolvență, înregistrată sub numărul de dosar 44113/3/2026, cu primul termen stabilit pentru 28 octombrie. În paralel, pe rolul Tribunalului București mai există și cereri separate depuse de 27 de creditori ai AnimaWings, printre aceștia numărându-se Banca Transilvania, ROMATSA și mai multe aeroporturi din România.