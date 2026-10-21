Republica Moldova. După cinci şedinţe cu scandal, Comisia autorizări şi disciplină a administratorilor autorizaţi de pe lângă Ministerul Justiţiei (CADAA) a luat o decizie în privinţa administratorului de insolvenţă Dumitru Cucu, denunţat de către Inspectoratul Fiscal pentru un presupus prejudiciu de 18 milioane de lei (cca 894.356 euro) adus statului.

Comisia a suspendat pe un termen de un an autorizaţia de administrator de insolvenţă a lui Dumitru Cucu. Decizia CADAA este cu drept de atac în instanţa de judecată.

Dumitru Cucu nu a răspuns la apeluri. Astfel nu cunoaştem dacă va contesta decizia. Pecizăm că Dumitru Cucu nu a recunoscut acuzaţiile aduse.

Ministerul Justiţiei nu a publicat deocamdată decizia CADAA şi nici nu a publicat-o.

Sesizarea la Comisie a fost depusă de către Inspectoratul Fiscal de Stat, care reclamă nereguli grave în administrarea provizorie a întreprinderii Tirex-Petrol, care deţine una din cele mai mari reţele de benzinării din Republica Moldova.

În afară de Ministerul Justiţiei, Fiscul a mai depus denunţ pe numele lui Dumitru Cucu la Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS).

În speţă, Serviciul Fiscal de Stat a depus în termen legal, la data de 10.10.2024, cererea de admitere a creanţelor fiscale împotriva patrimoniului Î.M. „Tirex Petrol" SA, solicitând validarea unei creanţe în cuantum total de 42 999 895,03 lei. Ulterior, la data de 20.03.2025, Serviciul Fiscal de Stat a recepţionat tabelul definitiv al creanţelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului, din care rezulta că administratorul insolvabilităţii a admis spre validare creanţele fiscale în cuantum de 37 306 460 lei. Cu toate acestea, la data de 30.07.2025, în mod unilateral, fără existenţa unei hotărâri a instanţei de insolvabilitate şi f-ară parcurgerea unei proceduri contradictorii cu participarea creditorului afectat, administratorul insolvabilităţii Cucu Dumitru a depus la instanţă un nou raport intitulat „raport privind admiterea/neadmiterea creanţelor creditorului Serviciul Fiscal de Stat împotriva patrimoniului debitorului Î.M. „Tirex Petrol" SA". Prin acest demers, administratorul insolvabilităţii a diminuat unilateral creanţa fiscală admisă anterior spre validare de la suma de 37 306 460,34 lei până la suma de 24 918 043,35 lei, excluzând astfel din masa credală suma de 18 081 851,70 lei, sumă care reprezintă prejudiciul adus bugetului public naţional”, se arată în sesizarea Inspectoratului Fiscal de Stat.

Fiscul îl mai învinuieşte pe Dumitru Cucu şi de diminuarea altor creanţe ale statului în interesul unor întreprinderi cu care ar avea anumite relaţii.

Precizăm că după ce Tirex-Petrol a intrat în insolvenţă, activitatea benzinăriilor a fost sistată. Astfel, întreprinderea nu a funcţionat ca să poată achita datoriile.

Pe lângă Dumitru Cucu, Fiscul a denunţat-o în cazul Tirex-Petrol şi pe judecătoarea Natalia Iordache de la Judecătoria Chişinău.

Dumitru Cucu a respins repetat acuzaţiile aduse şi a declarat public că a fost „comandat”.

Dumitru Cucu a declarat în înregistrarea video publicată în ajun de şedinţa CADAA că urmează a fi executat pentru că a devenit incomod. Şi a solicitat intervenţia premierului Vasile Tofan.

Cucu şi avocaţii săi au făcut tot posibilul pentru a întinde cât mai mult examinarea cazului său la CADAA.Prima şedinţă a fost amânată pe motiv că lui Dumitru Cucu i s-ar fi făcut rău. A doua şedinţă a fost amânată după ce Dumitru Cucu a recuzat întreaga componenţă a CADAA şi a fost nevoie formarea unei noi comisii din membri supleanţi.

Şedinţa din 25 septembrie, de exemplu, a fost amânată la solicitarea avocaţilor lui Dumitru Cucu pe motiv că a fost depăşit programul de lucru.

Un membru al Comisei a declarat că administratorul şi apărătorii săi au depus peste o mie de demersuri pe parcursul examinării la CADAA. De fiecare dată, atât Cucu, cât şi avocaţii săi se prezentau la Comisie cu braţele pline de documente.

Totodată, Dumitru Cucu şi avocaţii au lansat în presă şi pe reţele acuzaţii în adresa ministrului Justiţiei, Vladislav Cojuhari, a preşedintelui Comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat, deputatul Dinu Plângău, precum şi a jurnaliştilor care au deconspirat schemele din insolvabilitate, pe motiv că pregătesc „executarea” sa. Adică să-i retragă autorizaţia.

Administratorul Dumitru Cucu nu a luptat doar la CADAA, dar şi cu jurnaliştii care au relatat despre activitatea sa. Amintim că Dumitru Cucu a fost protagonistul mai multor anchete jurnalistice, inclusiv şi ale EvZ.

Administratorul a depus mai multe plângeri la Consiliul de presă, invocând câ nu i s-a oferit dreptul la replică. Amintim că toate tentativele noastre de a obţine declaraţii de la Cucu nu s-au încununat cu succes.

În timp ce CADAA examina pretinsele abateri disciplinare ale lui Dumitru Cucu, ministrul Justiţiei, Vladislav Cojuhari, şi deputatul Dinu Plângău au reclamat presiuni din partea administratoreilor autorizaţi.

Premierul Vasile Tofan a promis în şedinţa de Guvern din 30 septembrie să facă ordine în domeniul administratorilor de insolvabilitate. Pe care în consideră în mare parte că sunt „toxici”.

Şeful Guvernului a precizat că, de rând cu celelalte aspecte ale reformei din justiţie, guvernarea trebuie „să se focuseze” și pe domeniul insolvenţei. „Trebuie să facem ordine în domeniul administratorilor de insolvabilitate. Este un subiect important, abordat de mulți investitori, legat de justiție”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul de la Chişinău a declarat că cunoaşte despre fărădelegile care se întâmplă în domeniul insolvabilităţii.

Eu îi cunosc încă din viața mea precedentă. Unii dintre ei – intangibili. Din păcate, domeniul e dominat inclusiv de niște oameni, unii dintre ei foarte toxici, care au făcut din această activitate un mare business, care vin și efectiv atacă companiile astea, uneori pentru credite mici. Își bat joc și de familii, și de firme. Extrag bani enormi din asta”, a spus Vasile Tofan.

Premierul s-a arătat indignat şi de activitatea Comisiei autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi (CADAA).

„Acum are loc lupta pe acest domeniu. E foarte important să o ducem la capăt. M-am uitat la statistici: în 2022 nu s-a dat nicio sancțiune disciplinară în acest domeniu, iar în 2024 au fost două avertismente. În ultima perioadă au fost deja 5 sancțiuni adoptate. Unora dintre aceste persoane li s-au retras licențele. Și ei acum atacă înapoi. Luptă pentru că vor să rămână acolo, să-și continue fărădelegile pe care le fac”, a declarat Vasile Tofan.Premierul a declarat susţinere pentru ministrul Justiţiei.

Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a venit cu o reacție la declartaţia lui Vasile Tofan.

„Orice faptă ilegală trebuie investigată, probată și sancționată de autoritățile competente. Răspunderea individuală nu poate fi înlocuită prin culpabilizarea colectivă a unei profesii necesare funcționării economiei”, se menționează într-o declaraţie a Uniunii.

Şedinţele CADAA în cazul lui Dumitru Cucu s-au desfăşurat pe fonul protestelor organizate în faţa Ministerului Justiţiei de agenţi economici şi agenţi economici care se declară victime ale administratorilor de insolvenţă.

La proteste a participat şi Sergiu Cucoş, moldovean stabilit cu aproape 30 de ani în urmă în Italia. Bărbatul a învestit în fabrica de bere din Orhei. Iar acum este pe cale să piardă afacerea, fiind de şase ani în proces de insolvabilitate. Bărbatul susţine că Dumitru Cucu ar lucra pentru cei care vor să-i prea afacerea.

„Sunt profund dezamăgit de decizia CADAA de a-l păstra pe Cucu în sistem. Am fost trimis în insolvenţă pentru o pretinsă datorie de 123 de mii de lei (cca 6150 de euro). Inspectoratul Fiscal a pornit în acest caz dosar penal pentru insolvenţă fictivă. Iar activele Conspodmarket se aflau sub sechestru.

La solicitarea lui Cucu, fostul magistrat Valeriu Pădurari a ridicat sechestrul. Iar după o lună a fost restabilit. Această perioadă a fost suficientă pentru Dumitru Cucu ca să înstrăineze uzina şi să o transmită în proprietatea celor care au iniţiat procedura de insolvabilitate”, a declarat antreprenorul pentru EvZ.