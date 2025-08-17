Social Dacia Logan revine sub un nou nume. Unde va fi produs primul model







Dacia Logan, modelul emblematic care a consacrat marca românească la nivel internațional, va fi reluat în producție, însă nu în România, ci în Iran. Renault a licențiat de mult timp acest model companiei Pars Khodro, iar acum Logan-ul revine sub denumirea Pars Nova, păstrând platforma originală, dar cu design modernizat și dotări tehnice suplimentare, potrivit Profit.ro.

Reluarea producției Dacia Logan în Iran a fost confirmată de oficialii Pars Khodro, care au declarat că noul model, cu nume de cod P90, va fi disponibil în curând pe piața locală și pentru export.

Dacia se referă la platforma și conceptul original al Logan-ului produs în România, pe care Pars Khodro îl adaptează pentru cerințele pieței iraniene și regionale. Aceasta marchează practic o reeditare a istoriei de la sfârșitul anilor ’60, când Dacia a început să producă Renault 12 sub licență.

Oficialii Renault au subliniat că licențierea și reluarea producției sunt parte a strategiei de menținere a modelelor istorice pe piețele emergente, fără implicarea directă a producției din Europa. Primul prototip a fost prezentat în cadrul unui eveniment privat, în Teheran, iar compania estimează că primele unități vor ajunge la clienți până la sfârșitul anului 2025.

În plus, noul Pars Nova include îmbunătățiri semnificative față de Logan-ul original: sisteme moderne de infotainment, instrumentar de bord mixt digital-analog, control al stabilității și tracțiunii, geamuri electrice și alte dotări menite să crească confortul și siguranța.

Noul model Dacia, Pars Nova, va fi echipat cu un motor aspirat de 1,6 litri, patru cilindri, care dezvoltă 111 CP și un cuplu maxim de 150 Nm. Clienții vor putea opta pentru o cutie de viteze manuală cu cinci trepte sau o transmisie automată cu șase trepte. Potrivit sursei citate, Pars Khodro plănuiește și exportul către Rusia, unde compania AvtoVAZ ar urma să comercializeze până la 45.000 de unități Pars Nova anual.

Aceasta nu este prima experiență a Logan-ului pe piața iraniană: prima generație a fost vândută sub denumirea Renault Tondar, iar Sandero a fost de asemenea produs local. Însă retragerea Renault din Iran, cu aproximativ șase ani în urmă, a oprit această tradiție.