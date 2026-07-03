Economie

Cursul valutar pentru vineri, 3 iulie . Euro crește, dolarul scade. Surpriza vine de la aur

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Cursul valutar pentru vineri, 3 iulie . Euro crește, dolarul scade. Surpriza vine de la aurCurs valutar. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Leul s-a depreciat ușor vineri în raport cu moneda europeană, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Un euro a fost cotat la 5,2374 lei, în creștere cu 0,0015 lei (0,03%) față de cotația de joi, de 5,2359 lei.

În schimb, moneda națională s-a apreciat în raport cu dolarul american. BNR a stabilit un curs de 4,5761 lei pentru un dolar, cu 0,0114 lei (0,25%) mai puțin decât în ședința precedentă, când acesta era cotat la 4,5875 lei.

Aurul s-a scumpit

Leul a câștigat ușor teren și în fața francului elvețian. Cursul oficial pentru această monedă a fost de 5,6990 lei, față de 5,6992 lei în ziua anterioară, ceea ce reprezintă o scădere de 0,0002 lei.

În ceea ce privește aurul, gramul s-a scumpit semnificativ. BNR a anunțat un preț de 613,8270 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 13,7792 lei față de cotația precedentă, de 600,0478 lei. Acesta este cel mai important avans înregistrat dintre principalele repere publicate în cursul valutar de vineri.

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