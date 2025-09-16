Cursul valutar, 16 septembrie: Euro și prețul aurului continuă să crească ușor

Banca Națională a României (BNR) a actualizat marți, 16 septembrie 2025, cursul valutar de referință pentru principalele monede și pentru prețul gramului de aur. Euro și aurul au înregistrat o creștere ușoară față de ziua precedentă.

Potrivit datelor comunicate de BNR, euro a crescut ușor, cu 0,02 lei, ajungând la valoarea de 5,0634 lei. În schimb, dolarul american a pierdut teren, fiind cotat la 4,2848 lei. Tendință similară a fost observată și în cazul francului elvețian, care a scăzut până la 5,4177 lei, precum și al lirei sterline, ajunsă la 5,8462 lei.

Un gram de aur a fost evaluat marți la 509,4008 lei, în creștere față de zilele anterioare. Totodată, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (DST), utilizată în tranzacțiile dintre băncile centrale, a fost în scădere, ajungând la 5,8972 lei.

Potrivit datelor disponibile, francul elvețian a fost cotat la 5,4177 lei, în timp ce lira sterlină a ajuns la valoarea de 5,8462 lei. Dolarul australian a înregistrat un curs de 2,8579 lei, iar dolarul canadian a fost evaluat la 3,1128 lei.

În ceea ce privește monedele europene mai puțin utilizate, coroana cehă a fost cotată la 0,2082 lei, iar coroana daneză la 0,6783 lei. Lira egipteană a fost evaluată la 0,0890 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul indicat a fost de 1,2992 lei, iar 100 de yeni japonezi au fost tranzacționați la un curs de 2,9174 lei. Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2600 lei.

Conform datelor oficiale, un dolar neo-zeelandez este cotat la 2,5600 lei, iar dolarul singaporez ajunge la 3,3548 lei. În ceea ce privește moneda chineză, un renminbi (CNY) are o valoare de 0,6023 lei, în timp ce dirhamul din Emiratele Arabe Unite (AED) este cotat la 1,1666 lei.

Pentru moneda israeliană, un shekel (ILS) se situează la 1,2825 lei, iar realul brazilian (BRL) are un curs de 0,8059 lei. Leva bulgărească este cotată la 2,5889 lei, iar coroana suedeză (SEK) la 0,4632 lei.

Coroana norvegiană (NOK) este evaluată la 0,4361 lei, iar cea islandeză (100 ISK) ajunge la 3,5359 lei. Zlotul polonez (PLN) este cotat la 1,1915 lei, în timp ce lira turcească (TRY) are o valoare de 0,1036 lei. Rubla rusească (RUB) este cotată la 0,0519 lei, iar hryvna ucraineană (UAH) la 0,1041 lei. Dinarul sârbesc (RSD) se situează la 0,0432 lei.

Din zona asiatică, rupia indiană (INR) este evaluată la 0,0487 lei, în timp ce bahtul thailandez (THB) se situează la 0,1353 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni (KRW), valoarea stabilită este de 0,3102 lei, iar 100 de rupii indoneziene (IDR) au un echivalent de 0,0261 lei.

Peso-ul mexican (MXN) este cotat la 0,2335 lei, iar cel filipinez (PHP) la 0,0752 lei. Ringgitul malaysian (MYR) are o valoare de 1,0190 lei, în timp ce dolarul din Hong Kong (HKD) este stabilit la 0,5507 lei. Randalul sud-african (ZAR) este cotat la 0,2468 lei, potrivit cursbnr.ro.