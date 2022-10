Cum și-a sărbătorit ziua de naștere „Briliantul României”. „Regina şi prințesele” l-au surpris pe Florin Salam

Florin Salam s-a bucurat de împlinirea celor 43 de ani, mai ales că în ultima perioadă a avut probleme de sănătate. Manelistul a fost internat în spital, dar cea mai mare lovitură pentru el a fost când în presă a apărut o știre falsă care îi anunța decesul.

Pe data de 1 octombrie și-au sărbătorit aniversarea atât fiica sa Betty Blue, cât și tatăl acesteia, iar tânăra a publicat un mesaj emoționant pe Instagram. Printre cântări la diverse evenimente, Florin Salam și-a făcut timp să ia prânzul alături de fiicele sale.

„La mulți ani, tatăl meu! La mulți ani, copilul meu! Unul face 4 ani, altul, 43 de ani. Sunteți sufletul și fericirea mea! Am să vă iubesc cât voi trăi!”, a transmis Betty Vișănescu pe InstaStory.

Unde a sărbătorit manelistul cu familia

Aşadar, „Regina” Roxana și „prințesele” Betty, Maria și Ranya s-au urcat în Cadillac și au plecat către restaurantul din zona de nord a Capitalei. Distracția a fost pe măsură, relatează jurnaliștii de la Cancan. Şi ce poate fi mai frumos pentru „Briliant”, decât să fie înconjurat de toată familia sa, mai ales că artistul a trecut cu bine peste mai multe probleme.

Manelistul a făcut live-uri pe TikTok de pe profilul lui Betty. Sutele de milioane de vizualizări de pe YouTube s-au văzut imediat când cântărețul a avut nevoie de susținerea comunității sale în „războaiele tap tap”, la modă pe TikTok.

Florin Salam a recunoscut, într-un interviu că și-ar dori să aloce mai mult timp celor din familia sa. Întrebat de unde de unde pasiunea pentru TikTok, artistul a spu: Fata mea, Betty, ea are. Și am zis: „Hai să intru eu!”, să îi fac urmăritori. Și dacă i-am ajutat pe alții, de ce să nu-i ajut și pe copiii mei? Și am intrat eu.

Florin Salam: „Iartă-mă, Doamne, dar ăsta e adevărul”

Când i s-a spus că nu are nimeni șanse cu el pe TikTok la momentul ăsta, de parcă s-ar lupta cu cineva, Florin Salam a explicat: „Eu nu vreau luptă, eu vreau muncă. Muncă cu roade, cu spor și sănătate în primul rând”.

La întrebarea cum se bucură într-o vineri după-amiază, manelistul a precizat: „Mulțumesc lui Dumnezeu că, uite, astăzi, după atâta muncă zilele astea, nu prea am dormit deloc și de asta îmi cer scuze la oameni, că poate ei vor să mă pună să cânt și sunt nedormit.

Oricât de obosit am fost, mi-am văzut copiii în casă și le-am zis să mergem să mâncăm ceva. Să mai simt și eu partea asta de părinte, de om de familie, să mă bucur de pomii ăștia pe care îi văd, de parcul ăsta. Să simt și eu că trăiesc! Și uite că au venit cu mine”.

Florin Salam recunoaște că astfel de trăiri alături de familie sunt foarte rare, şi spune: „O dată la opt ani, vrei să te mint, iartă-mă, Doamne, dar ăsta e adevărul”, a declarat artistul pentru cancan.ro.