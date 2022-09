Florin Salam umblă cu banii în ghiozdan. Nici portofelul nu îi mai ajunge. Cum a fost surprins manelistul

Florin Salam a fost văzut în centrul Bucureștiului, fiind îmbrăcat lejer și mergând repede de tot către sediul unei bănci din oraș. Acesta a parcat bolidul de lux și s-a plimbat cu banii în ghiozdan. După ce s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate, manelistul și-a reluat activitatea.

Îmbrăcat lejer, într-un trening negru și cu un ghiozdan din piele în aceeași culoare, Florin Salam s-a grăbit să intre în bancă, acolo unde a stat vreme de câteva minute. În tot acest timp, un apropiat îl aștepta în bolidul de lux de peste 100.000 de euro. Chiar dacă a luat o pauză de la cântat, manelistul nu a sărăcit, ba chiar nu mai are loc să țină banii în portofel.

Când a terminat treaba la bancă, Salam s-a întors cu ghiozdanul la bolidul său de lux, acolo unde a mai căutat ceva, a lăsat geanta în mașină, iar mai apoi s-a întors la treabă, potrivit Wowbiz.

Cum se simte Florin Salam

Florin Salam s-a confruntat cu mari probleme de sănătate din cauza virusului COVID-19. După ce s-a zvonit că manelistul s-ar retrage din muzică, soția sa, Roxana Dobre, a explicat care este situația.

„Cred că eu aș fi cea mai fericită să se retragă. Glumesc! Soțul meu nu se va retrage niciodată și, atunci când o va face, o va face frumos, așa cum este meritul lui după atâta”, a explicat Roxana Dobre, la Antena Stars.

Ea a mai declarat că manelistul și-a revenit după ce s-a infectat cu COVID-19 și că medicii s-au ocupat de sănătatea lui. Aceasta a fost deranjată pentru că s-a dramatizat situația.

„Încă nu și-a revenit în totalitate, însă se simte oboseala și acum, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul cuiva care vine acasă la noi și se ocupă de el, va fi bine în curând. El este un bărbat puternic și un om muncit. Am trecut cu bine peste toate momentele acelea grele, dar s-a dramatizat puțin situația, pentru că așa suntem noi, românii. Am trecut cu bine peste tot, am luat ce a spus medicul și a fost ok”, a spus Roxana Dobre.