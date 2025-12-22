Cum îți protejezi locuința când pleci în vacanță

Când pleci în vacanță, locuința ta rămâne una dintre cele mai vulnerabile „ținte”. Poliția, companiile de asigurări și specialiștii în securitate repetă același mesaj: pregătirile nu încep doar cu bagajele și biletele, ci și cu un plan clar pentru protejarea casei.

Poliția Română atrage atenția că furturile din locuințe apar frecvent atunci când proprietarii lipsesc perioade mai lungi, iar hoții observă indicii clare că nimeni nu este acasă: geamuri rabatate, cutia poștală plină, lumini stinse permanent sau, dimpotrivă, becuri lăsate aprinse zile la rând.

În sezonul concediilor, polițiștii reamintesc măsuri simple, dar esențiale: închiderea și asigurarea tuturor ușilor și ferestrelor, inclusiv cele de la balcon, baie sau anexe, verificarea încuietorilor și evitarea obișnuinței de a lăsa chei „ascunse” în locuri ușor de intuit.

Specialiștii în securitate subliniază că spărgătorii aleg de multe ori locuința care pare cea mai ușor de abordat pe o stradă, nu neapărat pe cea mai bogată. Detalii aparent minore – o poartă neîncuiată, un geam rabatat sau o curte neîngrijită – pot încuraja tentativa de intrare, potrivit theguardian.com.

Autoritățile din mai multe state europene insistă asupra aceluiași lucru: înainte să pleci, verifică toate punctele de acces. Lista de control recomandată de poliția britanică include închiderea și blocarea tuturor ușilor și ferestrelor, dublarea închiderii la ușa principală și ascunderea obiectelor valoroase din raza vizuală.

Recomandările polițiștilor români merg în aceeași direcție:

asigură ușa de la intrare cu o yală de bună calitate, eventual cu sistem de închidere în mai multe puncte;

nu uita geamurile de la balcon, baie, bucătărie sau de la subsol;

dacă locuiești la parter, ia în calcul gratii solide sau închideri suplimentare la ferestre;

nu lăsa chei în locuri „clasice”, precum preș, ghiveci de flori sau cutia poștală.

Un element central în prevenirea furturilor este „iluzia de prezență”. Experți citați de abta.com explică faptul că hoții urmăresc, înainte de a acționa, dacă o casă pare locuită sau nu.

Printre recomandările frecvente se numără:

folosirea prizelor cu temporizator pentru becuri sau veioze, cu program variabil pe parcursul serii;

păstrarea perdelelor și jaluzelelor într-o poziție apropiată de cea din zilele normale, nu complet trase pe toată durata vacanței;

organizarea golirii tomberonului și a întreținerii minime a curții sau a spațiului verde, astfel încât locuința să nu pară abandonată.

Specialiștii avertizează însă că lăsarea aceleiași lumini aprinse zi și noapte poate avea efect invers: un bec care nu se stinge niciodată devine un semn clar că nu e nimeni acasă. De aceea, soluțiile inteligente, cu variație de intensitate sau programare, sunt considerate mai eficiente decât un bec lăsat continuu aprins.

Poliția Română le recomandă celor care pleacă în concediu să se bazeze pe un vecin sau pe o persoană de încredere din apropiere. Aceasta poate verifica periodic locuința, poate ridica corespondența și pliantele de la ușă și poate anunța autoritățile dacă observă persoane suspecte în zonă.

De asemenea, potrivit abta.com, un vecin poate parca ocazional mașina în fața casei tale, poate trage draperiile sau poate uda plantele din curte. Toate aceste semne transmit ideea că locuința este monitorizată și că nu a fost părăsită pentru o perioadă lungă.

Un capitol important ține de comportamentul în mediul online. Autoritățile avertizează de ani buni că postările cu poze din vacanță, făcute în timp real, pot semnala hoților că locuința este goală.

Recomandările principale sunt:

evită să anunți explicit pe rețelele sociale perioada în care vei lipsi;

limitează setările de vizibilitate ale postărilor, astfel încât detaliile despre plecări să nu fie publice;

publică fotografiile din vacanță după întoarcerea acasă;

nu afișa în profil adresa exactă sau alte informații care ar putea fi asociate ușor cu locuința ta.

Un sistem de alarmă instalat și folosit corect rămâne una dintre cele mai eficiente forme de descurajare. Polițiștii și specialiștii în securitate recomandă, acolo unde bugetul permite, montarea de alarme conectate la firmă de intervenție sau la aplicații de pe telefon, precum și camere video cu senzor de mișcare.

Tot mai multe ghiduri de securitate menționează avantajele tehnologiei de tip „smart home”:

încuietori inteligente, controlabile din aplicație, care permit verificarea ușii de la distanță;

senzori de mișcare la exterior și spoturi cu aprindere automată;

camere video și sonerii cu vizualizare pe telefon, care pot înregistra activitatea din fața ușii;

prize și becuri programabile, folosite pentru simularea prezenței.

Recomandările polițiștilor și ale specialiștilor în securitate converg spre aceeași idee: nu este nevoie să transformi locuința în fortăreață, ci să reduci oportunitățile și să dai impresia clară că imobilul este supravegheat.