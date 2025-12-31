Cum arăta Dan Negru de la primul său Revelion TV. De ce a renunțat la acest tip de emisiune

O amintire din urmă cu mai bine de două decenii i-a emoționat pe fanii lui Dan Negru. Prezentatorul a făcut publică o imagine surprinsă la primul său Revelion televizat, realizată în anul 1999, la ora 4 dimineața, și asociată cu o poveste pe care puțini o știau.

Devenit între timp una dintre cele mai recunoscute figuri din televiziunea românească, Dan Negru a ales să readucă în atenție începuturile carierei sale. Fotografia publicată pe Instagram, realizată la finalul programului de Revelion, a atras numeroase reacții și a stârnit nostalgie.

În imagine, prezentatorul apare îmbrăcat într-un costum negru, poartă o ghirlandă festivă la gât și are în spate un brad împodobit, decor specific nopții dintre ani. Vedeta a povestit și cum s-a ajuns la realizarea acestei fotografii.

„Asta e o fotografie de la primul meu revelion. Era live și pe la 4 dimineața mi-am dat seama ca n-am nicio amintire-foto si l-am rugat pe Gil Dobrică sa-mi facă o poză. Telefoanele n-aveau camere foto și aveam un aparat cu film cu care puteai să faci un număr limitat de fotografii. Gil mi-a luat aparatul foto și a intrat pe scenă cu pasul lui de urias, s-a asezat liniștit in fața camerelor tv, acoperindu-le spre disperarea celor din regie si a inceput sa facă poze. Vreun minut la televizor in direct s-a văzut doar spatele lui Gil 😂 "Las'batrane, sa ai si tu o amintire de aici" mi-a spus”, a relatat Dan Negru pe pagina sa de Instagram.

După 25 de ani în care a fost gazda tradiționalelor programe de Revelion, Dan Negru a decis să se retragă de la acest tip de emisiune, anunțând în 2023 schimbarea. El spune că obiceiurile publicului s-au transformat și că oamenii petrec altfel noaptea dintre ani.

„România are cu totul un secol, de la 1918 până acum, și din secolul ăsta un sfert eu am făcut revelioane. Vreo 25 de ani de revelioane, toate lider de audiență, or fi de ajuns. Mă bucură că cel din pandemie, care a avut vârfuri uriașe de audiență. A fost al doilea cel mai urmărit din Europa, după cum menționa BBC. Dar cred că vremea revelioanelor TV se stinge încet-încet. Lumea are și alte bucurii decât să stea în fața unui ecran de Revelion. Eu am preluat o ștafetă, un obicei al revelioanelor televizate de dinainte de 89 și am continuat tradiția asta 25 de ani. Dar noua lume se schimbă”, a declarat Dan Negru într-un interviu pentru revista Viva!.