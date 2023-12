De ce a renunțat Dan Negru la emisiunea de Revelion. Nimeni nu i-a schimbat decizia

Dan Negru a fost, timp de 25 de ani, „regele Revelioanelor” din România și s-a bucurat de audiențe uriașe. Mulți s-au întrebat de ce a renunțat la emisiunile din noaptea dintre ani, iar prezentatorul a oferit o explicație. El a declarat că lumea s-a schimbat și că nu se mai uită la televizor de Revelion.

De ce nu mai prezintă Dan Negru emisiunile de Revelion

„România are cu totul un secol, de la 1918 până acum, și din secolul ăsta un sfert eu am făcut revelioane. Vreo 25 de ani de revelioane, toate lider de audiență, or fi de ajuns. Mă bucură că cel din pandemie, care a avut vârfuri uriașe de audiență. A fost al doilea cel mai urmărit din Europa, după cum menționa BBC.

Dar cred că vremea revelioanelor TV se stinge încet-încet. Lumea are și alte bucurii decât să stea în fața unui ecran de Revelion. Eu am preluat o ștafetă, un obicei al revelioanelor televizate de dinainte de 89 și am continuat tradiția asta 25 de ani. Dar noua lume se schimbă”, a declarat Dan Negru într-un interviu pentru revista Viva!.

Ce sfat i-a dat Florin Piersic

Prezentatorul a mai spus că Florin Piersic l-a sfătuit să nu apară prea des în emisiuni TV pentru că lumea își va pierde interesul. Actorul i-a recomandat să apară mai rar în lumina reflectoarelor și să fie atent la mesajul pe care îl transmite telespectatorilor.

„Când mi-e dor de Florin, îl sun. Vorbim la telefon. Mă bucur că a rezistat tentației de a nu se duce la sutele de emisiuni, interviuri, talk show-uri, podcasturi, că nu e un «atârnător» de microfoane. Așa sunt numiți cei ușor accesibili. Îl copiez și eu în atitudinea asta, refuz să apar oriunde, cu orice preț. M-a sfătuit așa de multe ori și i-am ascultat sfatul. Ba chiar, atunci când refuz emisiuni sau interviuri, dau vina pe el”, a povestit „Regele audiențelor”.

Dan Negru se reinventează

Prezentatorul a mai spus că a început să se dezvolte în online pentru că majoritatea românilor își petrec timpul pe Internet. El a declarat că puțini oameni se mai uită la televizor, mai ales de sărbători.

„Sunt dezvoltat în online pentru că am văzut că acolo au migrat mulți români dar am rămas conectat și pe TV. Am învățat să fiu versatil, să fac și emisiuni TV cu copii dar și emisiuni cu litere, și farse dar și Revelioane. Și, spre norocul meu, cu succes în audiențe. Pentru că online va fi tot mai mult caracterizat de schimbarea de la zi la zi, televiziunea trebuie să rămână clasică dacă vrea să fie alternativă. Așa că sunt liniștit. Sper doar să întâlnesc formatele care să mă reprezinte”, a spus Dan Negru.