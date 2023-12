Dan Negru trăiește din amintiri. Încă mai speră că va reînvia Revelioanele

Dan Negru, considerat „regele” Revelioanelor din România, a declarat că este pregătit să revină şi va face la un moment dat o surpriză. Trebuie reamintit faptul că Dan Negru a fost asociat ani buni de zile cu seara de Revelion. Era nelipsit în noaptea dintre ani de la Antena 1. De doi ani a renunţat să mai prezinte acest spectacol, dar speră că reveni în curând. Îi e greu să accepte că steaua sa a apus și că românii au alte gusturi.

Dan Negru, promisiuni cu privire la Anul Nou

Şi, din acest motiv, întrebările cu privire la motivul pentru care acesta nu a revenit în forță la Kanal D sunt tot mai multe. Nici glumele de pe internat nu l-au ocolit. Dan Negru spune că este conștient de aceste lucruri. Motiv pentru care promite publicului fidel că va reveni.

„Văd deja că e ticsit online-ul cu astfel de glume. Și inboxul meu de mesaje e ticsit cu întrebări despre Revelion, primesc vreo 40-50 de mesaje pe zi despre Revelion. Uite, îți garantez că într-un an, cândva, când nostalgia va fi puternică, o să revin. România are cu totul 100 de ani și din secolul ăsta pe care îl are România, eu un sfert am făcut Revelioane”, a declarat Dan Negru

Dan Negru. Sursa foto: Facebook

Ce spune despre lecţia învătaţă de la Florin Piersic

Pe Dan Negru și Florin Piersic îi leagă o lungă prietenie. Cei doi colaborând adesea pentru diverse emisiuni. Ţi nu uită că a învățat și o lecție prețioasă de la actor pe care o respectă și astăzi.

„Când mi-e dor de Florin, îl sun. Vorbim la telefon. Mă bucur că a rezistat tentației de a nu se duce la sutele de emisiuni, interviuri, talk show-uri, podcasturi. Nu e un atârnător de microfoane. Așa sunt numiți cei ușor accesibili. Îl copiez și eu în atitudinea asta, refuz să apar oriunde, cu orice preț. M-a sfătuit așa de multe ori și i-am ascultat sfatul. Ba chiar, atunci când refuz emisiuni sau interviuri, dau vina pe el.”, a declarat Dan Negru.

Dan Negru, despre banii încasaţi de-a lungul carierei

Despre Dan Negru se credea că este unul dintre cei mai bine plătiți prezentatori TV din România. Sumele vehiculate în spațiul public nu au fost niciodată confirmate. Cu toate acestea, prezentatorul spune că mereu a acceptat cât i s-a oferit. Recunoaşte, de asemenea, că negocierea nu este punctul său forte.

„La zgârcenia mea proverbială n-o să mă creadă nimeni dacă spun că nu am negociat niciodată financiar cu angajatorii mei. Întrebă-i pe cei de la Antena 1 și-ți vor confirma că nu negocierea financiară a contat vreodată în relația noastră. Și cei de la Kanal pot confirma că nu am negociat deloc banii din contracte. Îmi place să fac televiziune și am câștigat mai mult prin longevitate decât prin negocierea financiară”, mai spune Dan Negru.