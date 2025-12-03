EVZ Special

Dan Negru, despre Artan: Un tip de o calitate intelectuală aparte. Exclusiv

Artanu . Sursa foto Facebook
Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de scenă „Artan”, a decedat marți, 2 decembrie. A fost cunoscut ca solistul trupelor Timpuri Noi și Partizan. Chiar pe 17 decembrie, trupa Partizan are programată lansarea vinilului „Am cu ce”.

În cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei, Dan Negru, realizator TV, spune că își amintește de Adrian Pleșca ca un om admirabil. „Am filmat cu Adrian Pleșca, normal. Îmi amintesc că am filmat prin anii ’90, pe când făceam la TVR emisiuni muzicale”, spune Dan Negru. 

Adrian Pleșca, „ieșit din comunul muzical”

Realizatorul TV este de părere că Artan a fost întotdeauna „un pic ieșit din comunul muzical”. „Asta mi-a plăcut, era întotdeauna în afara ritmului, dar în modul cel mai frumos posibil”, adaugă el. 

Timpuri Noi era o trupă care ieșea din normalitatea care se cânta pe atunci, iar acest lucru le-a și adus succes”, completează Dan Negru.

Pe 17 decembrie, trupa Partizan avea programată lansarea vinilului „Am cu ce" (sursă foto: Facebook)

Adrian Pleșca, „de o calitate intelectuală aparte”

El afirmă că ce i-a plăcut întotdeauna la Adrian Pleșca a fost că era „un tip de o calitate intelectuală aparte” și spune apoi că „nu găsești foarte mulți oameni cu care să poți să ai discuții despre orice”. 

Gabi Cotabiță era unul dintre ei, Horia Moculescu, de asemenea. Și Adrian era un altul. Erau oameni cu care puteai să ai discuții despre multe, puteai să vorbești cu ei și despre fotbal, și despre filosofie, și despre absolut orice”, mărturisește Dan Negru.

Moștenirea lui Adrian Pleșca

De asemenea, omul de televiziune adaugă faptul că, în calitate de artist, dar nu numai, „Adrian era un tip complex. Iar acum e de datoria noastră să-i ducem moștenirea mai departe”. 

Shakespeare avea o vorbă, zicea că o glumă nu depinde de gura care-o spune, ci de urechea care o ascultă. Exact așa este și cu muzica, părerea mea. Artiștii o lansează, e de datoria noastră s-o prețuim”, a mai spus Dan Negru pentru Evenimentul Zilei.  

Timpuri Noi și Partizan

Prin Timpuri Noi, Adrian Pleșca și colegii săi au oferit o voce distinctă unei generații ce încerca să se regăsească după 1989. Prin Partizan, el continuat să facă muzică cu relevanță, s-a adaptat la epoci și gusturi diferite. 

De asemenea, prin vocea sa și prin versurile trupei Timpuri Noi, Adrian Pleșca a reușit să surprindă spiritul tranziției post‑comuniste, furia, frustrarea, dar și umorul acelor ani. În anii ’90, Timpuri Noi devenea un fenomen cultural pentru generația care descoperea libertatea.

Iar odată cu Partizan, Adrian Pleșca și‑a adaptat mesajul, a rămas fidel rockului, dar a știut să se reinventeze, să capteze atenția unei noi generații, să spună povești altfel, prin muzică.  

