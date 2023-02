Cum a scăpat Radu Ștefan Bănică de tracul de scenă. „Dacă nu beau ceva nu pot să deschid gura”

Foarte multă lume are așteptări mari de la Radu Ștefan pentru că este fiul cunoscutului artist Ștefan Bănică Junior. Tânărul de 21 de ani a moștenit talentul de la tatăl său și a avut parte de mai multe reușite în cariera sa. Radu Ștefan a mărturisit că a avut probleme legate de modul în care ar trebui să gestioneze celebritatea și preferă să fie destul de discret când participă la anumite evenimente. Ultima sa declarație a reușit să îi surprindă pe toți cei prezenți la eveniment.

„Dacă nu beau ceva nu pot să deschid gura! Mai lăsați-mă puțin să-mi revin“, a spus Radu știind că va trebui să răspundă unei serii de întrebări mai personale. Fiul juratului de la „X Factor” a recunoscut că a avut de-a lungul timpului probleme cu tracul și emoțiile. Radu Ștefan s-a confruntat cu aceste probleme atât în plan artistic, cât și în cel personal. Fostul concurent de la „Te cunosc de undeva” nu a cântat nicidată de față cu alți oameni până la vârsta de 18 ani.

Cum a reușit Radu Ștefan Bănică să scape de trac

„N-am cântat până la 18 ani. Am făcut pian zece ani de zile, dar n-am putut cu vocea, am avut un trac și o groază să deschid eu gura. Eu îl admiram foarte mult, încă-l admir pe un cântăreț, Shawn Mendez…și eu stau pe canapea și stau să-mi pice un deal. Păi, nu o să fac nimic în viața asta, și-mi spun: trebuie să mă trezesc la realitate! Și am început, ușor-ușor, să mai deschid gura pe lângă alți oameni”, a mărturisit Radu Ștefan.

Tânărul artist a mai adăugat că a organizat o strângere de fonduri și la care a decis că vrea să cânte și el. Acea experiență nu a fost cea mai plăcută pentru Radu Ștefan, care își aduce aminte cu tristețe despre acel moment. „Am avut un negativ, ceva… nu că oribil, dacă văd acum o poză sau o filmare de la acel eveniment, mie îmi cade părul din cap. M-a distrus experiența aia, am zis că eu nu mai deschid gura”, a povestit fiul lui Ștefan Bănică în timpul emisiunii Alexandrei Ungureanu.