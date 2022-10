Andreea Marin pune piciorul în prag. Zvonurile în care apare și numele lui Ștefan Bănică Jr au făcut-o să vină cu explicații

Au trecut 40 de ani de la lansarea filmului Liceenii. În acest context, criticul Irina Margareta Nistor a afirmat că pelicula va fi relansată, dar într-o nouă distribuție. În rolurile principale ar apărea copiii lui Ștefan Bănică Jr, Radu Ștefan și Violeta.

Cu toate acestea, Andreea Marin a declarat că fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr. nu va juca în „Liceenii”. De asemenea, vedeta susține că Violeta nu are vârsta potrivită pentru o astfel de peliculă. În plus, prioritățile fetei sunt altele în această perioadă. „Informația e greșită, Violeta nu are vârsta potrivită pentru așa ceva, are alte priorități acum”, a declarat mama fetei.

În același timp, tatăl fetei a confirmat spusele Zânei Surprizelor. De asemenea, Ștefan Bănică Jr a precizat a adus lămuriri și în cazul lui Radu Ștefan. Artistul a spus că nici el nu va face parte din noua distribuție. „M-am amuzat văzând declarațiile doamnei Irina Margareta Nistor care dă ca sigură continuarea seriei «Liceenilor» și, mai mult, în distribuție cu doi dintre copiii mei, Radu Ștefan și Violeta. Iar acum toată lumea mă sună sa mă întrebe dacă e adevărat. Era bine dacă mă suna și dânsa”, a spus Ștefan Bănică, potrivit FANATIK.

„Liceenii”, din nou pe ecrane

O parte din distribuția filmului a fost reprezentată de Ștefan Bănică Jr., Oana Sârbu, Mihai Constantin și Tudor Petruț. În ultimele zile s-a vehiculat ideea că ei vor preda ștafeta tinerilor pentru a filma o nouă serie a filmului. Marea surpriză este reprezentată de numele acestora. Astfel, Irina Margareta Nistor a dezvăluit cine vor fi vedetele care le vor lua locul Oanei Sârbu și lui Ștefan Bănică Jr.

„Dau o veste bună. Se va face o serie nouă din «Liceenii». Cu băiatul lui Mihai Constantin, cu băiatul și fata lui Ștefan Bănică și, sper, cu nepotul lui Corjos, care este muzician și care este un băiat foarte frumos’, a spus Irina Margareta Nistor vineri, 21 octombrie 2022, la Radio România București FM. Cu toate acestea, părinții lui Radu Ștefan și ai Violetei au negat spusele criticului de film.