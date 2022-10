Cum arată soția lui Ștefan Bănică jr. fără filtrele de pe Instagram. Adevărata față a Laviniei Pîrva

Soția lui Ștefan Bănică jr arată excelent la cei 37 de ani. Recent, ea a fost surprinsă de paparazzii mediaflux.ro în timp ce făcea mai multe cumpărături. Artista a intrat și într-o farmacie, fapt deloc îngrijorător având în vedere că are un copil mic acasă. Îmbrăcată relativ lejer, cu un sacou înflorat care îi scotea în evidență bustul generos și o pereche de colanți negri care îi puneau în valoare picioarele frumoase, Lavinia Pîrva a demonstrat că arată foarte bine și fără filtrele de pe Instagram.

Cum se menține în formă

Artista a declarat, în repetate rânduri, că este preocupată de modul în care arată și are grijă să nu se îngrașe. Lavinia Pîrva a pus însă 30 de kilograme când a fost însărcinată cu băiețelul ei și al lui Ștefan Bănică jr. A reușit însă să le dea jos în doar câteva luni și a mărturisit și care este secretul ei.

„M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport. Am încercat să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 17.00”, a declarat Lavinia Pîrva, pentru mediaflux.ro.

Nu este geloasă

Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Cu toate astea, de foarte multe ori s-a zvonit că s-au despărțit. Artista a mărturisit însă că are o căsnicie fericită, bazată pe încredere și că nu este geloasă pe admiratoarele soțului ei.

„Eu sunt un om pașnic care își vede de casa lui, de familia lui, de cariera lui. Eu mă bucur foarte tare că (n.r. Ştefan Bănică jr.) are zeci de mii de fane. Nu mă uit în telefonul lui. De ce aș face asta? Relația noastră se bazează pe încredere, libertate și pe multă iubire.

Nimeni nu pierde pe nimeni pentru că nimeni nu deține pe nimeni. Și atunci lucrurile funcționează. Altfel nu”, a declarat Lavinia Pîrva în emisiunea lui Marius Manole, „Întrebarea mesei rotunde”.