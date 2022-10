Andreea Marin, declarații surprinzătoare despre dragoste și depresie: „Am trăit-o dur!”

Andreea Marin este una dintre vedetele care a afișat mereu o imagine impecabilă, demnă, și s-a bucurat de admirația și aprecierea publicului larg din România. Fosta zână a surprizelor, a recent premiată, iar la finalul galei a acordat un scurt interviu pentru WOWbiz.ro. Reporterii au întrebat-o despre secretele unei relații fericite.

„Moderația! Chiar și în dragoste avem nevoie de moderație și de bunătate. Pur și simplu, să îi dorești binele celui de lângă tine, să îl sprijini și să primești, firește, în reciprocitate sprijinul lui, pentru că altfel nu există o relație, ci doar o păcăleală. Cred foarte mult în ideea de cuplu când cei doi oameni sunt unul pentru celălalt, vin cu idei, își doresc binele și de aici se conturează și sentimentul de iubire. Iubirea nu este egoistă”, a fost de părere Andreea Marin.

„Nu există nu se poate” – premiată la Gala Excelenței

Andreea Marin are un caracter puternic și este o persoană hotărâtă și ambițioasă. Deși nu a părut niciodată, viața a pus-o de câteva ori la încercare și a reușit întotdeauna să depășească toate momentele prin care a trecut. Vedeta a vorbit despre depresie în câteva ocazii, fiind una dintre etapele cele mai dure pe care le-a trăit. Totul a fost scris în cartea sa, volum pentru care a fost premiată la Gala Excelenței.

„Povestesc despre depresie și în carte și, până la urmă, e o realitate. Am trăit-o dur! Am ajuns pe mâinile specialiștilor și bine am făcut că am mers la psiholog, și mai apoi la psihiatru, pentru că aveam nevoie mare de sprijinul specialiștilor.

Mă vedeți că sunt un om pozitiv, că sunt cu zâmbetul pe buze, puternic în a depăși momente grele din viață și, totuși, la un moment dat, e posibil ca greutățile să te doboare. Nu e o rușine să mergi la un specialist! Depresia nu e o vină, e o boală! Deci n-ai de ce să te ferești de a spune: Sunt bolnav. Se vindecă”, a declarat Andreea Marin la evenimentul de lansare al cărții.