Andreea Marin, declarații sfâșietoare. A suferit o traumă greu de trecut peste. Chinurile au adus-o în pragul disperării

Andreea Marin a povestit prin câte chinuri a trecut până să i-o ofere Dumnezeu pe fiica ei, Violeta. Vedeta a mărturisit că a avut două sarcini extrauterine, iar moralul ei era la pământ.

Cea mai mare tragedie din viața prezentatoarei a fost să afle fix de ziua ei că a pierdut copilul pe care îl avea în pântece .Aceasta a povestit că era pe masa de operație și a crezut că îi fuge pământul de sub picioare.

Traumele ”Zânei Surprizelor”

Fosta prezentatoare a mărturisit că cel mai fericit moment din viața sa a fost nașterea fetei ei, Violeta. Aceasta este singurul copil al Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică.Vedeta afișează la fiecare apariție un zâmbet perfect și o viață de familie echilibrată, dar nimeni nu s-a gândit prin câte a trecut sufletul ei până să aducă pe lume un copil.

”Zâna Surprizelor” a povestit o altă durere din viața ei, aceasta a intrat într-o depresie cruntă la doar un an de la naștere. Prezentatoarei i-a fost foarte greu să accepte că norii au apărut iar.

„Eu crezând că cei din jur doar încearcă să mă facă să mă simt prost spunându-mi că ceva nu e în regulă cu mine și în momentul acela am mers la un specialist și am înțeles că trebuie să recunosc: depresia nu e o vină, este o boală. E greu detectabilă, că să zic așa, mai ales de cel în cauză. Nu are semnale atât de clare și uneori nu vrei. Avem insomnii, simțim o nefericire profundă deși nu avem motive să o simțim.”, a declarat Andreea Marin cu ceva timp în urmă, potrivit SpyNews.

Andreea Marin, însărcinată?

Bruneta a apărut la un eveniment, îmbrăcată într-o ținută impecabilă de culoare albă, dar un detaliu a atras atenția internauților. La o adunare din cadrul Creative Hub Voice & Visibility, afacere pe care diva o deține, burtica i-a ieșit în evidență.

Aceasta a declarat de mai multe ori că își dorește un copil cu alesul său, Adrian Brâncoveanu.

”Avem aproape 4 ani de când suntem împreună. Alături de el am învățat să țin pentru mine anumite aspecte ale vieții. El este un om discret, nu își dorește să apară în public. Are și o altă meserie, este diplomat iar asta m-a ajutat în dorința mea de a fi discretă. Am învățat ce înseamnă un alt gen de dragoste de la el.

Nu am mai trăit acest gen de dragoste, e altceva, el e altfel. Am învățat să respectăm limitele celuilalt. Ne dorim un copil, dar nu depinde doar de noi. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea și un copil. Și Violeta își dorește mult asta, sunt convinsă.

Vrem să rezistăm împreună și ținem la timpul nostru, este necesară prezența celuilalt. Îmi place când viața îmi aduce ceva nou. Cu riscul de a trăi pe termen lung și nefericiți într-o relație, nu este alegerea mea. Nici vecinul, nici colegul nu trăiesc în papucii mei.”, a declarat Andreea Marin în urmă cu ceva timp.