Fiica Andreei Marin, apariție extrem de rară în spațiul public. Violeta a făcut dezvăluiri ciudate despre celebritatea mamei sale

Violeta, fata Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr., a vorbit despre relația pe care o are cu mama sa, devenită celebră în a doua jumătate a anilor ’90, la emisiunea „Surprize, surprize”, difuzată TVR.

Andreea Marin s-a despărțit de Ștefan Bănică jr. în anul 2013, apoi a fost căsătorită cu Tuncay Ozturk, un medic turc. Acum, ea are o relație cu Adrian Brâncoveanu.

Ce spune Violeta despre mama sa, Andreea Marin

„Prima dată când am văzut-o la TV m-a șocat foarte tare. Nu știam, nu eram conștientă de faima ei sau de faptul că este atât de cunoscută. Am fost emoționată și mândră că mama este atât de populară, sunt foarte mândră de tot ce face. Nu mi-a ascuns niciodată chestia asta, dar nici nu a zis niciodată: „Eu sunt persoana asta și mă definesc prin jobul meu și prin faptul că am atâția followeri sau sunt populară”, ci: ”Mă definesc prin ce fac eu, acțiunile mele”. Așa am ajuns eu foarte mândră de mama”, a spus Violeta, fata Andreei Marin, în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D.

Vorbind despre relația pe care o are cu mama sa, Violeta a afirmat: „Mama mi-a dat multe sfaturi… cel mai prețios? Mi-a spus să fiu eu însămi și tot timpul ascult sfatul ăsta. Niciodată nu mă las influențată de alte persoane, sunt mai mult un lider, să spun, decât un follower.

„Mă respect pe mine și nu aș face chestii care să-mi strice imaginea”

Sunt destul de apropiată cu mama acum. Nu am foarte multe probleme pe care să le discut cu ea pentru că, de obicei, mă descurc singură și nu e că mă abțin din a vorbi cu mama, dar îmi place să văd cât de mult pot să duc singură. Dar mama mă ajută tot timpul și îi mulțumesc foarte mult pentru asta.

Mă respect pe mine și nu aș face chestii care să-mi strice imaginea doar ca să le fac sau doar ca să încerc ceva nou. Nu sunt genul de persoană să fac chestii pentru că alții le fac”, a mai precizat Violeta Marin.