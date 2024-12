Înregistrări tulburătoare din închisoare. Un deținut, bătut până la ultima suflare

Înregistrări tulburătoare din închisoare. Autorităţile din statul New York au difuzat vineri înregistrări video cu un deţinut afro-american care a murit după ce a fost bătut de gardienii din penitenciar. În filmări se vede cum deținutul e imobilizat pe un pat de infirmerie, cu cel puţin şase bărbaţi în jurul său.

În mai multe rânduri, acesta este strâns de gât. În timp ce deţinutul stă, încătuşat şi vizibil rănit, un gardian îşi pune o mănuşă de plastic şi, cu ajutorul unuia dintre colegii săi, îl prinde din nou de gât şi îl izbeşte de un perete.

Bodycam video worn by C.O. Matthew Galliher in fatal NY prison beating of Robert Brooks

