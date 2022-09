Fiul lui Ștefan Bănică Jr., ambiții mari legate de cariera artistică: „Este ce îmi doresc cel mai mult”

Radu Ștefan Bănică are multe planuri de viitor, de curând reușind să deschidă și o cafenea, alături de mama sa, Camelia Constantinescu. Pe lângă domeniul afacerilor, fiul lui Ștefan Bănică Jr. este pasionat de artă, dar și de tot ceea ce ține de „uman”, după cum singur a afirmat.

Fiul lui Ștefan Bănică Jr., pasionat de actorie și muzică

„Mi-a plăcut de mic partea aceasta de fotografie, de modeling și consider că e tot din ramura artistică, până la urmă e o artă și asta, așa că îmi place! Profesia mea va rămâne și va fi de actor pe scenă, asta este ce îmi doresc cel mai mult, la fel și muzica, iar pentru mine business-ul este un hobby și le îmbin de fiecare dată când pot.

De altfel, băiatul lui Ștefan Bănică Jr. a mărturisit că s-a gândit și la o carieră în medicină: „Mie mereu mi-a plăcut și încă îmi place medicina. Aș fi dat la medicină și la drept, la fel. Îmi place tot ce implică oameni, nu m-aș vedea la birou, sincer”, a spus Radu Ștefan Bănică.

Radu Ștefan Bănică, debut în lumea teatrului liric

Mai mult, fiul actorului Ștefan Bănică Jr. a anunțat că în luna decembrie va lansa primul lui musical, ce va putea fi văzut și auzit la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

„Urmează în decembrie să am premieră la un musical, apoi tot în toamnă un musical. Primul va fi la Operetă, al doilea la Opera Națională și o piesă, un spectacol, la Teatrul Național, așa că avem un an plin de spectacole. Am și licența și voi fi în sfârșit în circuit!”, a declarat Radu Ștefan Bănică, conform Spynews.ro.

Fiul lui Ștefan Bănică este pasionat de actorie

Tânărul a declarat de mai multe ori că este pasionat de actorie și că a muncit din greu pentru a intra la facultatea de teatru. El a precizat că nu i-a fost ușor să trăiască în umbra notorietății tatălui său, deși recunoaște că a avut, totuși, și o serie de beneficii.

„E o mândrie, pentru mine, să port acest nume celebru, dar, în același timp, reprezintă și o mare responsabilitate. Cu siguranță, o să am de muncit de trei ori mai mult, dar asta nu mă va opri să urmez aceeași carieră ca tatăl și ca bunicul meu. Un sfat important pe care mi l-a dat tata în legătură cu meseria pe care vreau s-o fac este să am grijă să nu fiu pe scenă o formă fără conținut”, a spus Radu.

Radu Ștefan Bănica, preocupat și de afaceri

Fiul lui Bănică o duce bine pe plan profesional, chiar dacă este la început de drum. El și-a deschis o afacere și a intrat și la UNATC. „Am început al doilea an universitar la U.N.A.T.C, așa că, până la finalul acestui an, mă voi dedica facultăţii, dar de la începutul anului viitor vă asigur că vor apărea multe surprize.

Cine vrea să mă urmărească, poate să-mi dea follow pe Instagram sau subscribe pe YouTube. Sunt foarte fericit să vă spun că unul dintre visurile mele s-au împlinit anul acesta. Vă aștept pe toți la o cafea bună, la un brunch și, de ce nu, la un pahar de prosecco”, a scris Radu Ștefan Bănică pe pagina lui de Instagram.