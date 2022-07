Fiul lui Ștefan Bănică Jr. o imită pe Loredana Chivu. Tânărul s-a amuzat pe seama blondinei

Radu Ștefan Bănică este pasionat de actorie, cântă, dansează și și-a deschis o cafenea într-o zonă centrală în urmă cu câteva luni. Cu toate astea, tânărului îi place să se și distreze. El s-a amuzat copios după ce a văzut un interviu oferit de Loredana Chivu în luna mai, la un eveniment monden.

Acesta a postat pe Internet un pamflet în care o imita pe blondina care se lăuda cu bolizii de lux pe care îi deține. Fiul lui Ștefan Bănică Jr. și-a pus o perucă blondă și a început să vorbească despre cele două autoturisme de mii de euro.

Fostul concurent de la ”Te cunosc de undeva” a primit foarte multe mesaje și aprecieri de la fanii săi. Filmarea a adunat peste 30.000 de like-uri din partea urmăritorilor.

Fiul lui Ștefan Bănică este pasionat de actorie

Tânărul a declarat de mai multe ori că este pasionat de actorie și că a muncit pentru a intra la facultatea de teatru. El a precizat că nu i-a fost ușor să trăiască cu vedetismul oferit de tatăl său, dar că a avut și o serie de beneficii.

„E o mândrie, pentru mine, să port acest nume celebru, dar, în același timp, reprezintă și o mare responsabilitate. Cu siguranță, o să am de muncit de trei ori mai mult, dar asta nu mă va opri să urmez aceeași carieră ca tatăl și ca bunicul meu. Un sfat important pe care mi l-a dat tata în legătură cu meseria pe care vreau s-o fac este să am grijă să nu fiu pe scenă o formă fără conținut, a spus Radu pentru VIVA!

Fiul lui Bănică o duce bine pe plan profesional, chiar dacă este la început de drum. El și-a deschis o afacere și a intrat și la UNATC. „Am început al doilea an universitar la U.N.A.T.C, așa că, până la finalul acestui an, mă voi dedica facultăţii, dar de la începutul anului viitor vă asigur că vor apărea multe surprize.

Cine vrea să mă urmărească, poate să-mi dea follow pe Instagram sau subscribe pe YouTubeSunt foarte fericit să vă spun că unul dintre visurile mele sau împlinit anul acesta. Vă aștept pe toți la o cafea bună, la un brunch și de ce nu, un pahar de prosseco”, a scris Radu Ștefan Bănica pe pagina lui de Instagram.