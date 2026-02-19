Culorile care atrag norocul de Anul Nou Chinezesc, în funcție de anul nașterii

De Anul Nou Chinezesc alegerea hainelor devine mai mult decât o chestiune de stil, este o tradiție încărcată de simbolism. În cultura chineză, anumite culori nu doar încântă privirea, ci sunt considerate purtătoare de noroc, protecție și energie pozitivă, informeazăExpress.

În funcție de zodia ta în astrologia chineză, anumite culori ar putea aduce noroc și fericire în noul an. Calendarul chinezesc marchează această săptămână începutul unui ciclu complet, iar Anul Nou Lunar, care a debutat pe data 17 februarie și va fi sărbătorit până pe 3 martie, rămâne una dintre cele mai importante festivități ale culturii chineze.

De asemenea, trebuie menționat faptul că 2026 este Anul Calului de Foc, simbol al pasiunii, încrederii, acțiunii și impulsivității. Experții în modă susțin că nuanțele pe care le purtăm pot influența energia și evoluția personală în acest an. Philippa Brooks, consultantă de stil la Chums, a detaliat care sunt culorile considerate norocoase pentru Anul Nou Chinezesc și cum acestea se potrivesc fiecărei zodii.

În opinia sa, culoarea roșie rămâne vedeta incontestabilă a sărbătorii, fiind asociată cu fericirea, prosperitatea și alungarea spiritelor rele. Este urmată de nuanțe precum auriul sau galbenul, care simbolizează bogăția și succesul, și verdele, ce evocă armonia și sănătatea. Pentru cei care doresc protecție și liniște, tonurile de albastru sau violet pot atrage vibrații pozitive și echilibru interior.

Roșu, culoarea-emblematică a sărbătorii, domină decorurile, ținutele și accesoriile. Considerat un scut împotriva energiilor negative, roșul este asociat cu bucuria, vitalitatea și pasiunea. În vechime, se credea că această nuanță alungă spiritele rele și ghinionul, motiv pentru care purtarea unei piese vestimentare roșii, fie ea o ținută completă sau un simplu detaliu, este privită ca un gest aducător de noroc. Cel mai norocos semn zodiacal este calul.

Auriul și galbenul trimit direct la ideea de bogăție și succes. Aurul, asociat cu puterea și statutul regal, apare frecvent în combinație cu roșul, amplificând simbolistica prosperității. Bijuteriile și broderiile aurii sunt alese pentru a atrage belșugul. În acest registru cromatic, Dragonul este avantajat de auriu, iar maimuța de galben.

Portocaliul are la rândul său o încărcătură specială. Portocalele oferite în dar în această perioadă sunt considerate mesageri ai norocului și prosperității. Jocurile de cuvinte din limbile chineze — unde denumirea fructului amintește de „noroc” sau „aur” — au consolidat această tradiție. Cel mai norocos semn zodiacal este tigrul.

Verdele marchează începutul unui nou ciclu lunar și simbolizează renașterea, creșterea și sănătatea. Asociat naturii și echilibrului, este o alegere inspirată pentru cei care își stabilesc obiective legate de carieră sau dezvoltare personală. Boul este zodia care beneficiază cel mai mult de energia acestei culori.

Violetul, mai frecvent întâlnit în sudul Chinei, este o alternativă modernă la tradiționalul roșu. El sugerează onoare, prosperitate și profunzime spirituală. Cele mai norocoase semne sunt șarpele și maimuța.

Albastrul, deși discret în comparație cu roșul sau auriul, transmite pace, vindecare și speranță. Este culoarea unui nou început liniștit și echilibrat, iar cel mai norocos semn zodiacal este șobolanul

În fine, rozul este asociat iubirii și armoniei. Cei care își doresc relații mai solide sau speră să întâlnească dragostea în noul an pot apela la această nuanță delicată. Cel mai norocos semn zodiacal este iepurele

În cultura simbolurilor și a elementelor, anul în care te-ai născut poate influența nu doar trăsăturile de personalitate, ci și paleta cromatică ce îți amplifică vibrația interioară. Fiecare categorie este asociată cu nuanțe specifice, menite să aducă echilibru și armonie.

Semnele de Foc, pentru cei al căror an de naștere se încheie în 6 sau 7, sunt reprezentate de culori intense și pline de energie. Roșul și portocaliul le reflectă dinamismul, curajul și forța interioară.

Semnele de Pământ, corespunzătoare anilor care se termină în 8 sau 9, se regăsesc în tonuri calde și stabile. Galbenul și maroul le subliniază pragmatismul, echilibrul și conexiunea cu natura.

Semnele Metalice, anii încheiați în 0 sau 1, sunt asociate cu strălucirea și rafinamentul. Auriul și argintiul evidențiază claritatea, ambiția și eleganța nativilor din această categorie.

Semnele de Apă, pentru cei născuți în ani ce se termină în 2 sau 3, vibrează pe frecvențe reci și profunde. Albastrul este culoarea care le accentuează sensibilitatea și intuiția.

Semnele de Lemn, corespunzătoare anilor ce se încheie în 4 sau 5, sunt armonizate de verde și albastru. Aceste nuanțe le susțin creativitatea, dezvoltarea și dorința de evoluție.