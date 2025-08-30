Monden Covorul roșu nu iartă. Gafele memorabile ale vedetelor







Covorul roșu al evenimentelor de prestigiu precum Premiile Oscar sau Festivalul de Film de la Cannes este un loc unde vedetele sunt în centrul atenției, iar fiecare pas este urmărit de camerele de filmat. În ciuda pregătirilor meticuloase, uneori, gafe precum căzături sau momente stânjenitoare pot apărea, lăsând amintiri amuzante sau, în unele cazuri, rușinoase.

Jennifer Lawrence a devenit cunoscută pentru căzătura sa memorabilă în timp ce urca scările pentru a primi premiul Oscar în 2013. În 2014, la aceeași ceremonie, actrița a căzut din nou pe covorul roșu, stârnind râsete și aplauze din partea publicului. Ea a glumit ulterior, spunând că a fost „un accident perfect” și că a fost „un moment de neuitat”.

În 2022, Liza Koshy a făcut senzație pe covorul roșu al Oscarurilor, dar nu doar prin ținuta sa, ci și printr-o căzătură neașteptată. În timp ce se plimba, a pierdut echilibrul și a căzut elegant, dar rapid s-a ridicat și a continuat să zâmbească, demonstrând profesionalism și umor.

Anne Hathaway a avut un moment nostalgic în 2025, când a căzut în timp ce filma pentru „The Devil Wears Prada 2”. Această căzătură a amintit de celebra scenă din „The Princess Diaries”, unde personajul său, Mia Thermopolis, se împiedică și cade. Actrița a postat pe Instagram o comparație între cele două momente, subliniind cum timpul a trecut, dar stilul ei a rămas același.

La Festivalul de Film de la Cannes din 2022, Halle Berry a avut un mic accident pe covorul roșu. În timp ce se plimba, a pierdut echilibrul și a căzut ușor, dar a reușit să se ridice rapid și să continue să zâmbească, demonstrând că chiar și cele mai elegante vedete pot avea momente stânjenitoare.

În 2018, Kristen Stewart a avut o căzătură pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes. Actrița a pierdut echilibrul și a căzut în fața camerelor, dar a reacționat rapid, ridicându-se și continuând să zâmbească, demonstrând că poate face față oricărei situații.

Celine Dion a făcut senzație la Oscarurile din 1999 cu un frac negru purtat pe dos, completat cu o pălărie asortată. Această alegere a fost considerată o încălcare a etichetei vestimentare, fiind percepută ca o încercare de a atrage atenția mai mult decât de a respecta tradițiile evenimentului.

La Oscarurile din 2004, Uma Thurman a purtat o rochie din material bej, care a fost comparată cu un sac de hârtie. Lipsa de formă și designul simplist au fost criticate de către observatori, fiind considerată o alegere neinspirată pentru un astfel de eveniment.

La Festivalul de Film de la Cannes din 2022, Bella Hadid a purtat o rochie transparentă care a stârnit controverse. Criticii au considerat că ținuta a încălcat codul vestimentar al evenimentului, fiind prea îndrăzneață și lipsită de eleganță.

Una dintre cele mai faimoase gafe a fost rochia cu lebădă purtată de Bjork la Premiile Oscar din 2001. Designul excentric și neobișnuit a fost considerat de mulți critici ca fiind nepotrivit pentru o gală de asemenea prestigiu. Această alegere a rămas în istorie ca un exemplu de modă controversată.