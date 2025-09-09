Monden Copilărie zdruncinată de pierdere și frici. Un film plin de emoție







Filmul românesc „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, a atras atenția publicului și criticilor la Festivalul Internațional de Film de la Veneția și se pregătește să facă senzație și în cinematografele din România, unde va avea premiera națională pe 14 octombrie, prin distribuția T.R.I.B.E. Films.

Lungmetrajul este un mix de dramă, thriller psihologic și realitate magică, explorând fricile și maturizarea unei fetițe în fața tragediilor familiale.

Posterul oficial, creat de artista Catarina Sampaio, îl surprinde pe chipul Emma Ioana Mogoș, o actriță de doar 11 ani, care interpretează rolul Mariei, mezina unei familii marcate de pierderea surorii mai mari.

Maria trăiește simultan în două lumi: realitatea rece și haotică a copilului ignorat și lumea viselor, unde viziunile întunecate devin tot mai reale și amenință să o consume. Părinții sunt jucați de Marina Palii și Igor Babiac, iar István Téglás îl interpretează pe milițianul care anchetează dispariția Alinei Lucaciu, rol interpretat de Lara Maria Alexandra Comănescu.

Cristian Anastasiu, director general T.R.I.B.E. Films, explică alegerea filmului: „Cu premisa sa originală, execuția impecabilă și impactul emoțional puternic, ‘Dinți de lapte’ se aliniază misiunii noastre de a oferi producții distincte, remarcabile și memorabile.” Colaborarea cu casa de producție deFilm, recunoscută pentru proiectele sale internaționale, completează profilul ambițios al peliculei.

Coproducție internațională România – Franța – Danemarca – Grecia – Bulgaria, filmul a debutat mondial în cadrul secțiunii Orizzonti la Veneția și va fi prezentat și la Festivalul Internațional de Film de la Toronto.

Acțiunea este plasată la finalul anilor ’80, când Alina Lucaciu dispare fără urmă. Mezina Maria trebuie să înfrunte frica, să se maturizeze rapid și să găsească curajul de a naviga între realitate și coșmaruri. În distribuție mai apar Victor-Ioan Rogobete, Maia-Victoria Boboc, Albert Ciută, Karina-Ziana Gherasim și Tudor Morar, alături de alți tineri actori români talentați.

Din echipa tehnică fac parte: George Chiper-Lillemark – imagine, Dragoș Apetri – montaj, muzica fiind semnată de Marius Leftărache și Nicolas Becker, iar Cyril Holtz s-a ocupat de mixajul de sunet.

Scenografia este semnată de Anamaria Țecu, costumele de Dana Păpăruz, iar machiajul și coafura de Dimitra Fafaliou și Sotiris Paterakis. Trailerul include piesa „Mă-ntorc acasă” interpretată de Gina Pătrașcu, cu acordul Radio România.

Regizorul Mihai Mincan este deja cunoscut pentru scurtmetrajele „Alaska”, „Cometa” și „Idila”, dar și pentru debutul în lungmetraj cu „Spre Nord” (2022), recompensat cu trofee Gopo și selecții internaționale. Cu „Dinți de lapte”, Mincan explorează o lume interioară tulburătoare, captivând publicul prin combinația de inocență și groază psihologică.

Filmul a fost realizat cu sprijinul mai multor instituții culturale și cinematografice, precum CNC România, Danish Film Institute, Bulgarian National Film Center, Creative Europe Media, ARTE Kino și alte organizații implicate în dezvoltarea producțiilor europene de calitate.