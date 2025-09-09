Monden Cine merg încet e împușcat, în dictatura din SUA. Cel mai așteptat film al toamnei







Apare un nou film în cinematografe. Adaptarea cinematografică a romanului „Marșul cel lung | The Long Walk” semnat de Stephen King, sub pseudonimul Richard Bachman, va avea premiera în România pe 12 decembrie, distribuită de CAY Films.

Filmul este însoțit de lansarea cărții în limba română, prin imprintul Armada al Editurii Nemira, oferind cititorilor ocazia să descopere povestea intensă care a inspirat pelicula.

Regizat de Francis Lawrence, cunoscut pentru seria „Jocurile foamei”, „Marșul cel lung” este descris de critici drept un thriller puternic și emoționant, cu scene care rămân în memorie mult timp după finalul filmului. Collider îl caracterizează drept „unul dintre cele mai bune filme horror ale anului”, iar alte publicații internaționale subliniază impactul său emoțional și tensiunea constantă.

Filmul urmărește un grup de tineri participanți la un concurs anual în care trebuie să mențină o viteză minimă de mers. Regulile sunt simple, dar impuse cu o severitate extremă: doar unul poate câștiga, iar traseul nu are linie de sosire, transformând competiția într-o cursă viscerală pentru supraviețuire.

Criticii internaționali au lăudat măiestria regizorului în gestionarea materialului, evitând monotonia și accentuând tensiunea și emoția.

The Hollywood Reporter remarcă abilitatea lui Lawrence de a extrage profunzime dintr-o premisă aparent simplă, iar publicații precum Empire sau Vulture evidențiază combinația de violență, intensitate și emoție care face filmul memorabil. ScreenRant consideră că pelicula oferă și observații relevante despre societatea contemporană, pe lângă impactul vizual și dramatism.

În paralel, cartea „Marșul cel lung” este disponibilă în librării și pe site-ul Editurii Nemira începând cu 12 septembrie. Romanul, scris de King în anii 1966–1967, a fost publicat abia în 1979 sub pseudonimul Richard Bachman.

Distopia descrie o lume dură, în care sacrificiul, supraviețuirea și prețul gloriei sunt teme centrale. Criticii români subliniază profunzimea emoțională a textului: tinerii participanți își arată atât bunătatea, ajutându-se reciproc, cât și partea întunecată, pe măsură ce stresul și competiția devin insuportabile.

Filmul va fi proiectat în principalele cinematografe din țară, inclusiv Cinema City Cotroceni, Mega Mall și Park Lake în București, dar și în orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Iași, Constanța sau Sibiu, printre altele. Distribuția extinsă a locațiilor asigură accesul unui public larg, pregătit să trăiască tensiunea și emoțiile acestui thriller.