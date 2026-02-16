Copil de trei ani din Tulcea, bătut până la moarte de tatăl vitreg. Părinții au fost reținuți

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea au reținut un bărbat după ce copilul iubitei sale, în vârstă de trei ani, a murit în urma unor agresiuni grave. Din primele informații, micuțul și-ar fi dat ultima suflare după ce ar fi fost bătut fără milă, relatează news.ro.

Potrivit anchetatorilor, copilul a fost lovit cu pumnii și picioarele pe tot corpul, mușcat și ținut cu capul sub un jet de apă rece la chiuvetă. Ulterior, băiețelul a fost scos dezbrăcat în curte și, potrivit anchetatorilor, agresorul i-a provocat o fractură vertebro-medulară de la nivel cervical.

Procurorii au explicat că bărbatul este cercetat pentru “violență în familie, modalitate agravantă a infracțiunii de omor calificat, săvârșit prin cruzimi și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, din cauza vârstei”.

Acțiunile au avut loc în 12 februarie, într-o locuință din satul Turda, comuna Mihai Bravu. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a decis să îl pedepsească pe fiul partenerei sale “pe fondul stării de ebrietate și al unei puternice stări de tensiune psihologică în contextul comportamentului firesc al unui copil cu vârsta de 3 ani, dar neagreat de inculpat”.

Anchetatorii au detaliat modul în care copilul a fost supus la mai multe forme de violență. Detaliile sunt cutremurătoare.

“l-a ținut pe copil timp de câteva ore cu mâinile ridicate la colțul rușinii, l-a lovit cu palmele, pumnii și picioarele pe tot corpul, inclusiv în cap și la față. L-a mușcat din anumite zone ale corpului, l-a dezbrăcat de haine, l-a plasat cu capul sub jet de apă rece la chiuveta din bucătăria locuinței, l-a scos dezbrăcat în curte, acțiunile sale culminând cu așa-zisa îmbăiere a copilului, în cadrul căreia suspectul a introdus forțat capul victimei în apă iar, la a doua acțiune de acest gen, urmare a unei mișcări de flexie forțată, a produs o fractură vertebro-medulară de la nivel cervical”, au stabilit anchetatorii.

După aceste agresiuni, bărbatul a așezat copilul pe pat și l-a învelit, apoi a părăsit încăperea.

Mama băiețelului a fost și ea reținută, fiind cercetată pentru lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

Procurorii au arătat că “în seara zilei de 12.02.2026, deși a fost prezentă pe timpul agresiunii exercitate de concubinul acesteia asupra propriului ei copil, minorul M.D. în vârstă de 3 ani, în condițiile în care se afla în posesia unui telefon mobil, aceasta a omis să alerteze autoritățile asupra stării de pericol în care se afla victima minoră (pericol care viza însăși viața acesteia) și, totodată, a omis să-i acorde ajutorul necesar după încetarea agresiunii”.

Cele două persoane urmează să fie prezentate Tribunalului Tulcea, cu propunere de arestare preventivă. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.