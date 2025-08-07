Social Club Bellagio din Mamaia, în flăcări







Update. ISU Constanța a transmis că incendiul a fost localizat: „S-a desfăşurat pe o suprafaţă de aproximativ 300 mp”. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului. Pompierii verifică dacă focul a fost declanșat accidental sau a fost pus intenționat.

Pompierii au intervenit, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, având în vedere amploarea incendiului care se manifestă generalizat, cu flăcări uriaşe şi degajări de fum.

Clădirea în care a izbucnit incendiul se numără printre cele mai cunoscute locații de pe litoralul românesc din anii trecuți, fiind, odinioară, un club de noapte frecventat de mii de turiști. Astăzi, însă, imobilul este în ruină. De peste un deceniu, se află într-o stare avansată de degradare, cu ferestre sparte, fațade distruse și grămezi de deșeuri adunate în interior.

Spațiul este administrat de Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor (RADEF), însă nu beneficiază de niciun tip de supraveghere sau de măsuri minime de siguranță, ceea ce îl transformă într-un pericol latent, mai ales în sezonul estival.

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi pornit din zona centrală a clădirii, extinzându-se rapid și cuprinzând întreaga structură. Martorii susțin că flăcările s-au ridicat la câțiva metri înălțime, iar fumul dens era vizibil de pe plajă și din cartierele învecinate.