Social

Restricții de trafic în București, sâmbătă și duminică. Zonele pe care trebuie să le evite șoferii

Comentează știrea
Restricții de trafic în București, sâmbătă și duminică. Zonele pe care trebuie să le evite șoferiiPolitia. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Brigada Rutieră a anunțat restricții de circulație pe Calea Victoriei, în București, sâmbătă și duminică, pentru desfășurarea proiectului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”. Măsura va fi aplicată pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, în intervalul 09:00 - 22:00.

Circulație restricționată pe Calea Victoriei în acest weekend

Brigada Rutieră a anunțat că, la finalul acestei săptămâni, circulația va fi restricționată pe Calea Victoriei, între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Restricțiile vor fi valabile atât pentru autovehicule, cât și pentru biciclete și trotinete.

Potrivit autorităților, traficul rutier din intersecțiile aflate pe traseul restricționat nu va fi afectat.

În cadrul proiectului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”, vizitatorii vor avea acces la mini-concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, statui vivante și studiouri foto.

Canicula se intensifică în weekend. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade duminică
Canicula se intensifică în weekend. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade duminică
Istvan Kovacs arbitrează partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale
Istvan Kovacs arbitrează partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale

Cum se va putea traversa zona afectată de restricții

Pe perioada închiderii circulației, traversarea Căii Victoriei va fi permisă în intersecțiile cu Bulevardul Dacia, străzile C.A. Rosetti, Știrbei Vodă și Ion Câmpineanu, precum și la intersecția cu Bulevardul Regina Elisabeta.

Autoritățile au anunțat că zonele restricționate vor fi delimitate corespunzător, iar pietonii vor fi direcționați către trotuare și trecerile de pietoni în punctele de traversare.

De asemenea, accesul riveranilor către locuințe și către unitățile economice din zonă va fi permis pe baza semnalizării temporare instituite pe durata evenimentului și sub supravegherea autorităților competente.

Străzi deschise Calea Victoriei

Străzi deschise Calea Victoriei. Sursă foto: Facebook

Rute alternative recomandate șoferilor

Pentru evitarea zonei restricționate, Brigada Rutieră recomandă folosirea unor trasee alternative.

Șoferii pot circula pe ruta Piața Victoriei – Bulevardul Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bulevardul Gheorghe Magheru – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bulevardul I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței.

O altă variantă recomandată este Piața Victoriei – strada Buzești – strada Berzei.

Alte evenimente programate sâmbătă în București

Sâmbătă sunt programate și alte evenimente care vor necesita măsuri speciale de circulație.

Biserica Penticostală Filadelfia organizează o adunare publică în Piața Victoriei, între orele 12:00 și 16:00. Participanții se vor reuni în apropierea Ambasadei Suediei, urmând să se deplaseze pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff către alveola centrală din Piața Victoriei, unde va avea loc manifestația.

Tot sâmbătă se desfășoară și competiția de ciclism „MTB 4 Eșarfe”. Între orele 11:00 și 15:00 va avea loc maratonul de ciclism cross-country pe traseul Aleea Privighetorilor – strada Vadul Moldovei – aleile din Pădurea Băneasa. Evenimentul începe cu adunarea participanților în parcarea din fața Clubului de Echitație Felix Țopescu – Academia de Poliție și se încheie cu festivitatea de premiere și defluirea concurenților.

Stiri calde

09:23 - Evaluarea Națională 2026. Luni, proba la Română. Regulile pentru broșură și ciorne

09:10 - Canicula se intensifică în weekend. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade duminică

08:59 - Trei rețete de înghețată pentru toate gusturile. Deliciile care îți vor face weekendul mai răcoros

08:51 - Istvan Kovacs arbitrează partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale

08:46 - Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

08:41 - PNL intră în linie dreaptă pentru Congres. Ilie Bolojan își depune candidatura, Adrian Veștea contestă procedura

HAI România!

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Proiecte speciale