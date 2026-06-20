Brigada Rutieră a anunțat restricții de circulație pe Calea Victoriei, în București, sâmbătă și duminică, pentru desfășurarea proiectului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”. Măsura va fi aplicată pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, în intervalul 09:00 - 22:00.

Brigada Rutieră a anunțat că, la finalul acestei săptămâni, circulația va fi restricționată pe Calea Victoriei, între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Restricțiile vor fi valabile atât pentru autovehicule, cât și pentru biciclete și trotinete.

Potrivit autorităților, traficul rutier din intersecțiile aflate pe traseul restricționat nu va fi afectat.

În cadrul proiectului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”, vizitatorii vor avea acces la mini-concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, statui vivante și studiouri foto.

Pe perioada închiderii circulației, traversarea Căii Victoriei va fi permisă în intersecțiile cu Bulevardul Dacia, străzile C.A. Rosetti, Știrbei Vodă și Ion Câmpineanu, precum și la intersecția cu Bulevardul Regina Elisabeta.

Autoritățile au anunțat că zonele restricționate vor fi delimitate corespunzător, iar pietonii vor fi direcționați către trotuare și trecerile de pietoni în punctele de traversare.

De asemenea, accesul riveranilor către locuințe și către unitățile economice din zonă va fi permis pe baza semnalizării temporare instituite pe durata evenimentului și sub supravegherea autorităților competente.

Pentru evitarea zonei restricționate, Brigada Rutieră recomandă folosirea unor trasee alternative.

Șoferii pot circula pe ruta Piața Victoriei – Bulevardul Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bulevardul Gheorghe Magheru – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bulevardul I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței.

O altă variantă recomandată este Piața Victoriei – strada Buzești – strada Berzei.

Sâmbătă sunt programate și alte evenimente care vor necesita măsuri speciale de circulație.

Biserica Penticostală Filadelfia organizează o adunare publică în Piața Victoriei, între orele 12:00 și 16:00. Participanții se vor reuni în apropierea Ambasadei Suediei, urmând să se deplaseze pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff către alveola centrală din Piața Victoriei, unde va avea loc manifestația.

Tot sâmbătă se desfășoară și competiția de ciclism „MTB 4 Eșarfe”. Între orele 11:00 și 15:00 va avea loc maratonul de ciclism cross-country pe traseul Aleea Privighetorilor – strada Vadul Moldovei – aleile din Pădurea Băneasa. Evenimentul începe cu adunarea participanților în parcarea din fața Clubului de Echitație Felix Țopescu – Academia de Poliție și se încheie cu festivitatea de premiere și defluirea concurenților.