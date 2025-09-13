Chișinăul găzduiește ediția aniversară a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”

Republica Moldova. Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, ajuns la cea de-a 33-a ediție, va fi inaugurat pe 14 septembrie la Chișinău. Anul acesta, evenimentul are o semnificație deosebită. Festivalul ste dedicat împlinirii a 90 de ani de la nașterea celebrei soprane Maria Bieșu, Primadona Operei Naționale și fondatoarea evenimentului.

Pe scena Teatrului Național de Operă și Balet vor urca 20 de invitați speciali din peste 12 țări, alături de artiștii instituției, oferind publicului o experiență culturală de excepție.

Înaintea deschiderii oficiale, în foaierul Operei a fost vernisată expoziția „Ave Maria” a artistului plastic Ion Moraru. Un proiect menit să aducă un omagiu vizual marii soprane. Expoziția completează atmosfera festivă a acestei ediții aniversare.

Între 14 septembrie și 5 octombrie, festivalul va găzdui șapte spectacole de operă și balet. Alături de colectivele TNOB soliști, orchestră, cor, trupă de balet și corul de copii vor evolua artiști consacrați din Germania, Franța, Italia, Grecia, Ucraina, România, Chile, Cuba, Polonia, Spania, Țările de Jos și Azerbaidjan.

Directorul artistic Cristian Spătaru a subliniat că ediția include atât premiere, cât și titluri consacrate, pentru a răspunde atât publicului matur, cât și celor mai tineri spectatori. Printre invitații de marcă se numără dirijorii Valentin Urypin, Alexei Baklan, Vasile Lungu și Ayyub Guliyev. Acesta urmând să conducă spectacolul „Turandot” de Puccini.

Festivalul va fi inaugurat cu opera „Bal Mascat” de Giuseppe Verdi. Tragedie lirică în trei acte inspirată din asasinarea regelui Gustav al III-lea al Suediei în 1792. Amelia va fi interpretată de soprana germană Irina Dobraceva.

În zilele următoare, publicul va putea urmări baletul „Don Quijote”. Prezentat de artiștii ucraineni, dar și producții de referință precum „Evghenii Oneghin”, „Elixirul Dragostei”, „Romeo și Julieta” și „Turandot”.

Pe 5 octombrie, festivalul se va încheia cu un Concert de gală – un spectacol omagial dedicat memoriei Mariei Bieșu și recunoștinței față de moștenirea ei artistică.

Prima ediție a festivalului a avut loc în septembrie 1990, la inițiativa regretatei soprane Maria Bieșu. De atunci, evenimentul a devenit un reper cultural de prim rang și a transformat Chișinăul într-o capitală recunoscută a muzicii clasice universale.