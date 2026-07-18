China a anunțat sâmbătă, 18 iulie, că urmărește îndeaproape decizia Marii Britanii de a naționaliza compania British Steel și că va lua măsuri pentru a proteja interesele legitime ale investitorilor chinezi, dacă va considera necesar, potrivit Reuters.

Guvernul de la Beijing susține că modul în care autoritățile britanice vor gestiona acest dosar va influența încrederea investitorilor chinezi în mediul de afaceri din Regatul Unit și percepția asupra credibilității guvernului britanic.

Reacția vine la doar două zile după ce Londra a preluat complet controlul asupra British Steel, invocând motive de securitate națională.

Guvernul britanic a finalizat joi procesul de naționalizare a British Steel, companie aflată în dificultate financiară și deținută anterior de grupul privat chinez Jingye Steel.

Autoritățile de la Londra au justificat măsura prin considerente de securitate națională și prin necesitatea de a menține producția de oțel, considerată strategică pentru economia și industria de apărare a Marii Britanii.

British Steel operează unele dintre cele mai importante facilități siderurgice din Regatul Unit, iar decizia vine într-un context în care mai multe state occidentale încearcă să reducă dependența de investițiile străine în sectoarele considerate sensibile.

Într-un comunicat transmis de Ministerul chinez de Externe, autoritățile de la Beijing au afirmat că situația „a atras o atenție largă în China”.

Potrivit ministerului, modul în care Regatul Unit va trata această situație „va afecta în mod direct încrederea investitorilor chinezi în climatul investițional din Marea Britanie și va influența percepția publică din China asupra credibilității guvernului britanic”.

Beijingul a transmis că va monitoriza evoluția cazului și că va adopta „măsuri adecvate” pentru protejarea drepturilor și intereselor legitime ale companiilor chineze, dacă acest lucru va deveni necesar.

Compania Jingye Steel, care deținea British Steel înainte de intervenția guvernului britanic, a declarat săptămâna trecută că dorește să primească despăgubiri pentru pierderile rezultate din investiția realizată în Marea Britanie.

Ministerul chinez de Externe a cerut Londrei să găsească o soluție acceptabilă pentru ambele părți, inclusiv prin stabilirea unor mecanisme de compensare.

Deocamdată, autoritățile britanice nu au anunțat dacă vor acorda despăgubiri fostului proprietar chinez și nici care va fi valoarea acestora.

Cazul British Steel este urmărit cu atenție atât de investitori, cât și de mediul diplomatic, într-un moment în care relațiile economice dintre China și Regatul Unit sunt deja marcate de tensiuni privind investițiile în infrastructura critică și industriile strategice.

Rămâne de văzut dacă disputa se va transforma într-un conflict comercial sau dacă cele două părți vor ajunge la un acord privind compensarea companiei Jingye.