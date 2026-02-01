Chec cu iaurt și fructe congelate, o combinație cu care nu dai greș. Te cucerește de la prima felie

Checul cu iaurt și fructe este una dintre acele deserturi care reușesc să te cucerească rapid, mai ales atunci când timpul este limitat, iar pofta de dulce apare pe neașteptate. Cu ingrediente puține și ușor de găsit, acest deliciu poate fi pregătit în mai puțin de o oră și este potrivit atât pentru o după-amiază în familie, cât și pentru momentele în care vrei ceva dulce fără prea mult efort. De asemenea, checul poate fi pus în pachețelul de la școală al celor mici sau luat la birou ca gustare.

Ingrediente necesare pentru această rețetă:

500 g iaurt grecesc

3 ouă

zahăr, după gust

zahăr pudră pentru decor

1 lingură de amidon

fructe, la alegere (se pot folosi și congelate)

gem, după preferințe

Pentru început, ouăle se sparg într-un bol încăpător, peste care se adaugă zahărul. Amestecul se mixează energic până când zahărul se dizolvă complet, iar compoziția devine deschisă la culoare și ușor spumoasă.

Următorul pas este adăugarea iaurtului grecesc, care se încorporează treptat, cu mișcări lente, pentru a păstra aerul din aluat. Se adaugă apoi amidonul, având grijă ca acesta să fie distribuit uniform, fără cocoloașe.

Compoziția obținută se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu unt. Este important ca tava să nu fie umplută până la margine, deoarece checul are nevoie de spațiu pentru a crește.

Se introduce în cuptorul preîncălzit la o temperatură moderată și se lasă la copt aproximativ 35 de minute.

Pentru a verifica dacă checul este bine copt, înfigeți o scobitoare în mijlocul desertului. Dacă scobitoarea iese curată, fără aluat umed lipit de ea, înseamnă că prăjitura este gata.

După scoaterea din cuptor, checul se lasă la răcit complet. Abia apoi se poate decora cu gem, fructe, zahăr pudră sau chiar ciocolată topită.