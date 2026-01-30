Clătitele franțuzești vs. cele românești. Care e secretul compoziției perfecte

Clătitele sunt un desert clasic, îndrăgit în întreaga lume, ușor de preparat și extrem de versatil. În România, acestea se pregătesc rapid, cu ingrediente simple, și se servesc adesea cu zahăr pudră, gem, ciocolată sau chiar cu brânză dulce. Totuși, mulți consideră că varianta franțuzească, cunoscută sub numele de crepes, are o finețe aparte, cu o textură subțire și elastică, greu de egalat.

Clătitele franțuzești „crepes” își au originea în regiunea Brittany, din vestul Franței, unde inițial erau preparate din hrișcă. Acest desert sățios și accesibil a devenit rapid un simbol al bucătăriei franceze, răspândindu-se treptat în întreaga țară și apoi în lume.

În trecut, acestea aveau la bază o compoziție sărată și erau umplute cu brânză, ouă sau legume, iar mai târziu au apărut și variantele dulci, cu gem, ciocolată, caramel sau fructe.

Unul dintre principalele secrete ale clătitelor franțuzești este aluatul lor foarte subțire și fin. Acesta se prepară din lapte, ouă și unt topit, iar opțional se poate adăuga și esență de vanilie.

Aluatul este suficient de lichid pentru a se întinde ușor în tigaie, rezultând clătite elastice, delicate și aproape transparente, cu margini ușor crocante. Această textură le face ideale pentru a fi pliate sau rulate și pentru a fi servite atât simple, cât și cu umpluturi dulci sau sărate.

Conform rețetei folosite de majoritatea gospodinelor din România, în aluatul pentru clătite se adaugă ulei de floarea-soarelui sau apă minerală.

Ingrediente pentru o porție generoasă de clătite:

250 g făină

500 ml lapte

2 ouă

2 linguri zahăr

1 praf de sare

2 linguri unt topit

Esență de vanilie (opțional)

Peste făină se adaugă zahărul și sarea. Separat, ouăle se bat cu laptele, untul topit și esența de vanilie, apoi se toarnă treptat peste făină, încorporând ingredientele lichide până se obține un aluat omogen și fluid, fără cocoloașe.

Tigaia antiaderentă se încălzește la foc mediu și se unge ușor cu unt sau ulei. Se toarnă un polonic de aluat și se rotește tigaia pentru a-l distribui uniform. Clătita se coace 1-2 minute pe fiecare parte, până devine aurie. Clătitele se servesc calde, simple sau cu gem, ciocolată, miere, fructe, frișcă sau înghețată.