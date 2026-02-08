Orașul-fantomă care arde de peste 50 de ani 

Centralia, din statul american Pennsylvania, este un oraș-fantomă. De mai bine de o jumătate de secol, fostul oraș minier se află într-un mediu extrem, afectat de un dezastru care i-a schimbat definitiv destinul. Un incendiu izbucnit în galeriile minei de cărbune arde neîntrerupt, iar orașul este traversat de crăpături și cratere de mari dimensiuni, din care se degajă gaze toxice.

În trecut, orașul minier se afla într-o perioadă de prosperitate și avea o populație de aproape 2.500 de persoane. Până în 1962, viața locuitorilor se desfășura în liniște. În acel an, orașul a început să ardă atât în subteran, cât și la suprafață, potrivit Departamentului pentru Protecția Mediului din Pennsylvania (DEP).

Potrivit aceleiași prezentări, focul a pornit de la arderea controlată a gunoiului menajer, declanșată într-o zonă de exploatare la suprafață abandonată, de unde flăcările au ajuns în subteran. Încă de la început, acțiunile de intervenție au întâmpinat dificultăți din cauza extinderii rețelei de galerii și a faptului că incendiul se putea deplasa prin goluri și fisuri, în funcție de circulația aerului și de configurația vechilor lucrări miniere.

Documentele tehnice explică faptul că, într-un astfel de fenomen, zonele care par răcite la suprafață pot rămâne problematice. În întrebările și răspunsurile publicate de DEP despre Centralia se arată că porțiunile arse complet, aparent stinse, pot elimina în continuare gaze toxice. Deplasările terenului pot scoate din nou la suprafață straturi de cărbune, ceea ce poate provoca reaprinderi locale și degajări suplimentare de gaze.

Aceleași materiale menționează că focul nu se suprapune neapărat peste punctele vizibile unde apar fum, abur sau fisuri: gazele fierbinți pot urca și ieși la suprafață pe trasee diferite, ceea ce face dificilă delimitarea intuitivă a zonei active.

În inventarul public al incendiilor de mină din Pennsylvania, actualizat în august 2025, Centralia figurează cu statutul „incendiu activ confirmat”. În același tabel sunt menționate metodele de monitorizare utilizate: verificări periodice la fața locului, măsurarea temperaturilor, monitorizarea gazelor și imagistică termică în infraroșu din aer.

Tot în document este explicat faptul că statutul de „incendiu activ confirmat” se bazează pe indicii observabile, precum temperaturi ridicate și degajări de fum sau vapori la suprafață.

DEP explică, de asemenea, rolul conductelor metalice vizibile în zonă. O parte dintre acestea au fost instalate pentru monitorizarea temperaturilor și a gazelor din subteran, iar altele au fost folosite pentru evacuarea controlată a gazelor rezultate din ardere, către zone considerate mai puțin expuse.

Potrivit DEP, la mijlocul anilor 1980, Congresul SUA a alocat 42 de milioane de dolari pentru achiziția voluntară și relocarea locuințelor și a afacerilor expuse riscurilor provocate de incendiu, printre care emisiile de gaze nocive și tasările terenului. În perioada 1985-1991, conform aceleiași instituții, au fost cumpărate 545 de proprietăți, locuințe și spații comerciale, iar locuitorii au fost relocați.

DEP mai arată că, până în 2012, cheltuielile legate de relocare și de zona afectată au ajuns la 41,6 milioane de dolari, după un început mai limitat, anterior anului 1983. Aceleași date indică faptul că măsurile au fost justificate de riscurile pentru sănătate și siguranță, în special de emisiile de gaze rezultate din ardere și de tasările terenului, greu de prevăzut și de gestionat constant.

Depopularea a fost una dintre consecințele vizibile. La ultimul recensământ din 2020, existau cinci locuitori rămași în Centralia. Numărul foarte redus reflectă efectele evacuărilor și ale restricțiilor impuse din cauza incendiului subteran și a riscurilor generate de acesta.