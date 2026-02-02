Incendiu la Spitalul Militar din Brașov. Un container sanitar a fost mistuit de flăcări

Un incendiu a izbucnit luni dimineață în curtea Spitalului Militar din Brașov, la un container din incinta spitalului. Focul a fost localizat, fără pericol de extindere, iar pacienții nu au fost evacuați și nu s-au înregistrat victime, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov( ISU).

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov au intervenit luni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un container amplasat în curtea Spitalului Militar din municipiul Braşov. În container erau depozitate materiale sanitare, potrivit oficialilor ISU.

La intervenție au fost mobilizate trei mașini de stingere cu apă și spumă, o mașină de hidroperforare, o autoscară, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD.

Incendiul declanșat la un container din curtea Spitalului Militar din Brașov a fost localizat, a nunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Autoritățile au precizat că flăcările nu amenință clădirile sau spațiile din apropiere, iar situația este monitorizată constant de autorități.

Evenimentul nu a impus evacuarea pacienților din camerele de spital și nu s-au raportat victime, potrivit informațiile transmise de ISU Brașov. Incendiul a generat degajări semnificative de fum în zona spitalului, potrivit informațiilor transmise de Radio România Brașov FM.

Tot luni dimineață, pompierii din Sibiu au intervenit pe autostrada A1, sensul Sebeș-Sibiu, după ce un ansamblu TIR încărcat cu grâu a luat foc. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la capul tractor, iar traficul a fost restricționat temporar în zona localității Săliște.

Două mașini de stingere și un echipaj SMURD au acționat pentru lichidarea focului. Capul tractor și partea frontală a remorcii au fost afectate, însă încărcătura de grâu a fost salvată. Pompierii indică drept cauză probabilă un scurtcircuit la compartimentul motor.