Luna iulie 2026 aduce un context astrologic favorabil relațiilor, iar mai multe publicații internaționale de profil indică faptul că unele zodii vor resimți mai puternic influențele asociate iubirii, apropierii emoționale și noilor începuturi.

Potrivit analizelor, prima parte a lunii este marcată de conjuncția dintre Venus și Jupiter în Leu, în timp ce Venus intră ulterior în Fecioară. În același timp, Mercur retrograd în Rac îi determină pe mulți nativi să își reevalueze relațiile și sentimentele.

Leul este una dintre zodiile care beneficiază cel mai mult de configurațiile astrologice din iulie 2026. Mai multe publicații internaționale arată că Venus și Jupiter amplifică farmecul personal, încrederea și dorința de apropiere.

Astrologii citați de YourTango consideră că începutul lunii este favorabil noilor relații și consolidării celor existente. Pentru persoanele singure, această perioadă poate aduce întâlniri importante, în timp ce cuplurile pot redescoperi pasiunea și comunicarea.

Și The Economic Times evidențiază Leul printre zodiile cu cele mai bune perspective romantice în această perioadă, datorită influenței lui Venus asupra relațiilor și exprimării sentimentelor.

Pentru nativii Rac, luna iulie este descrisă drept una a introspecției și a apropierii sufletești. Soarele rămâne în Rac până în jurul datei de 22 iulie, favorizând exprimarea emoțiilor și consolidarea legăturilor afective.

Potrivit Hindustan Times, Racii pot avea parte de momente importante în plan sentimental, în special în jurul Lunii Noi din 14 iulie, considerată un moment favorabil pentru noi începuturi.

YourTango notează că Mercur retrograd îi poate determina pe unii nativi să reevalueze relații din trecut sau să clarifice situații rămase nerezolvate.

Balanța continuă să fie una dintre zodiile favorizate atunci când vine vorba despre relații. Astrologii consultați de Hindustan Times apreciază că finalul lunii poate aduce întâlniri romantice sau consolidarea unei relații deja existente.

The Economic Times menționează că persoanele singure din această zodie pot cunoaște oameni noi prin intermediul cercului social sau al activităților profesionale.

Și Taurul beneficiază de o perioadă favorabilă. După intrarea lui Venus în Fecioară, accentul cade pe stabilitate, încredere și gesturi concrete de afecțiune. Comunicarea calmă și disponibilitatea pentru compromis sunt considerate elemente importante pentru evoluția relațiilor.

Pentru Pești, iulie este descrisă ca o lună în care sensibilitatea și intuiția joacă un rol esențial. YourTango consideră că există șanse pentru apropierea de persoane cu care există o compatibilitate emoțională puternică.

Scorpionii sunt încurajați să lase deoparte reținerile și să acorde mai multă atenție dialogului. Publicațiile de specialitate arată că relațiile pot deveni mai solide dacă sunt bazate pe sinceritate și încredere reciprocă.

Condé Nast Traveler remarcă faptul că iulie 2026 este una dintre cele mai interesante luni din punct de vedere astrologic, datorită unei configurații rare care implică mai multe planete lente.

Astrologii susțin că această perioadă favorizează schimbările personale, inclusiv în plan sentimental.

În același timp, Mercur retrograd până în jurul datei de 23 iulie poate genera nevoia de reevaluare a unor relații sau de reluare a unor conversații importante. Specialiștii recomandă prudență înainte de luarea unor decizii definitive în viața sentimentală.