Cele mai delicioase rețete de paste de post

Pastele cu sos marinata sunt un deliciu rapid de post care pot satisface chiar și pe cei mai pretențioși dintre noi. Iar timpul alocat acestei rețete este unul extrem de scurt.

Pentru a realiza acestă rețetă pentru trei persoane aveți nevoie de 240 g spaghetti. Iar pentru sos: 3 linguri ulei măsline, 3 căței usturoi pisați, 500 g pulpă de roșii pasată, 1 lingură vârfuită cu busuioc proaspăt tocat, sare, piper proaspăt măcinat. Iar cei care doresc să decoreze pot să folosească frunze de busuioc, de altfel, acesta va aroma farfuria.

Primul pas este acela de a se pune pastele la fiert. Într-o cratiță încăpătoare puneți apă cu sare la fiert. Iar între timp pregătiți sosul marinata. Se pune uleiul la încins într-o tigaie încăpătoare. După ce s-a încins punem usuturoiul tăiat sau pisat și îl călim puțin. Apoi punem pulpa de roșii de roșii pasată.

După care creștem intensitatea focului până când sosul ajunge să fiarbă și punem capacul. Lăsam să fiarbă cu capac, scăzând focul la minim. Se lasă pe foc în jur de 12-13 minute sau până se îngroașă sosul.

Între timp punem și pastele în apa care fierbe, iar aici puteți să folosiți indicațiile de pe pachet legat de numărul de minute necesare fierberii. În tigaia cu sosul amestecăm din când în când pentru a ne asigura că nu se lipește. Apoi pe final punem câteva frunze de busuoic, sare, pieper proapsăt măcinat. După ce am adăugat și aceste ingredinte mai lăsăm pe foc aproximativ două minute.

Stingem focul la sos și ne ocupăm de paste. Scurgem pastele din cratiță în care au fiert și le putem trece prin apă rece. Apoi le strecurăm din nou și punem sosul pe deaspura. Amestecăm tot până când sosul este împrăștiat uniform. Apoi când le puneți în farfurie puteți adăuga câteva frunze de busuioc.