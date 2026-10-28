Bilanțul accidentului feroviar produs miercuri în apropiere de Urda, în centrul Spaniei, a ajuns la cel puțin 68 de morți, potrivit informațiilor publicate de televiziunea publicăRTVE, care citează Guvernul regiunii Castilia-La Mancha. Numărul victimelor ar putea crește, în condițiile în care echipele de intervenție continuă operațiunile printre vagoanele avariate.

Accidentul s-a produs după ce un tren de mare viteză operat de compania națională Renfe a lovit din spate un tren al operatorului privat Iryo, care se oprise pe linie dintr-un motiv încă neclarificat oficial. În urma impactului, mai multe vagoane au deraiat, iar unele au căzut de pe terasamentul căii ferate.

Fatima Banez, în vârstă de 59 de ani, fostă ministră a Muncii în guvernul condus de Mariano Rajoy și actuală președintă a Fundației CEOE, se afla într-unul dintre trenurile implicate în accident și nu fusese localizată, potrivit informațiilor publicate miercuri de presa spaniolă.

Banez se deplasa spre Sevilla, unde urma să participe la o conferință. Reprezentanții organizației patronale CEOE au transmis că așteaptă vești despre aceasta, iar surse din Partidul Popular au precizat că nu reușiseră să ia legătura cu ea.

Accidentul a avut loc în apropiere de localitatea Urda, din provincia Toledo, la aproximativ 130 de kilometri sud de Madrid. Coliziunea s-a produs în jurul orei locale 08:53, pe linia de mare viteză Madrid–Andaluzia.

Trenul Iryo se oprise pe linie înainte de a fi lovit din spate de garnitura Renfe. Două dintre vagoanele trenului privat au deraiat și s-au răsturnat de pe terasament, potrivit informațiilor transmise de televiziunea publică spaniolă RTVE.

La bordul trenului Iryo se aflau 146 de pasageri, precum și un copil, potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă. Trenul Renfe transporta 397 de persoane.

Ambele garnituri circulau spre sudul Spaniei, în direcția regiunii Andaluzia.

Potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, trenul Iryo era oprit înainte de impact, însă motivul opririi nu a fost clarificat oficial în primele relatări. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs coliziunea.

În urma accidentului, circulația trenurilor de mare viteză între Madrid și Andaluzia a fost întreruptă. Echipele de salvare continuă să intervină la locul tragediei, inclusiv în zonele greu accesibile ale vagoanelor avariate.

Prin numărul victimelor, accidentul de la Urda depășește bilanțul coliziunii feroviare produse în ianuarie, la Adamuz, în apropiere de Córdoba, soldată cu 46 de morți.

Operațiunile de căutare și recuperare a victimelor continuă, iar autoritățile spaniole au avertizat că bilanțul nu este definitiv.